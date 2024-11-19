الملك يحذر من خطورة التصعيد بالضفة الغربية والاعتداءات على المقدسات في القدس

ورحب جلالته في بداية المباحثات الثنائية التي تبعتها موسعة، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، بالرئيس دودا في زيارته للمملكة، التي تتزامن مع مرور 60 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين الأردن وبولندا.
وأكد جلالة الملك أن زيارة الرئيس دودا تجسد العلاقات المميزة والقوية بين البلدين في عدة قطاعات، وتشكل فرصة للبناء على هذه العلاقات.
وأعرب جلالته عن الحرص على تعميق التنسيق والتعاون بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
بدوره، عبر الرئيس البولندي عن سعادته بزيارة الأردن لبحث العلاقات الثنائية والمستجدات في المنطقة والعالم، مؤكدا أن جلالته "شخصية مهمة للغاية في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط".
وأضاف أن الزيارة فرصة للتعبير عن امتنانه للتعاون القائم بين بولندا والأردن منذ سنوات في العديد من المجالات، كالمجال العسكري، والتعاون الدولي، وفي تقديم العون بالمنطقة.
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