مدير عام المعونة الوطنية تتابع برامج الصندوق وتدريب ذوي الإعاقة في الزرقاء

وحثت شنيكات، الموظفين على مواصلة تنفيذ برامج التدريب والتمكين الاقتصادي الهادفة إلى تعزيز الاعتماد على الذات وتحسين مستويات المعيشة للأُسر المُستفيدة.
كما زارت الورشة التدريبية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، المقامة في مركز تدريب مهني الرصيفة والمتعلقة بتقنيات الزراعة المائية، حيث بلغ عدد المُلتحقين بالدورة 20 متدربا من أفراد الأُسر المنتفعة من ذوي الإعاقة، مؤكدة أهمية دعم هذه البرامج التي تمكن المشاركين من اكتساب مهارات إنتاجية تتيح لهم فرص عمل ودخلاً مستداماً.
وفي ختام زيارتها، عبرت شنيكات عن شكرها وتقديرها لمدير معهد تدريب مهني/ الرصيفة وللمدربين والعاملين في المركز على جهودهم في إنجاح هذه الدورة.
