الثلاثاء 2025-11-04 01:54 م
 

مدير عام المعونة الوطنية تتابع برامج الصندوق وتدريب ذوي الإعاقة في الزرقاء

صندوق المعونة الوطنية
صندوق المعونة الوطنية
 
الثلاثاء، 04-11-2025 01:02 م

الوكيل الإخباري-   تابعت مدير عام صندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات، اليوم الثلاثاء، سير العمل في مكتب صندوق المعونة الوطنية بمحافظة الزرقاء، واطلعت على مشروع المسح الميداني الجاري تنفيذه ضمن برامج تطوير قاعدة بيانات الأُسر المُنتفعة.

وحثت شنيكات، الموظفين على مواصلة تنفيذ برامج التدريب والتمكين الاقتصادي الهادفة إلى تعزيز الاعتماد على الذات وتحسين مستويات المعيشة للأُسر المُستفيدة.


كما زارت الورشة التدريبية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، المقامة في مركز تدريب مهني الرصيفة والمتعلقة بتقنيات الزراعة المائية، حيث بلغ عدد المُلتحقين بالدورة 20 متدربا من أفراد الأُسر المنتفعة من ذوي الإعاقة، مؤكدة أهمية دعم هذه البرامج التي تمكن المشاركين من اكتساب مهارات إنتاجية تتيح لهم فرص عمل ودخلاً مستداماً.


وفي ختام زيارتها، عبرت شنيكات عن شكرها وتقديرها لمدير معهد تدريب مهني/ الرصيفة وللمدربين والعاملين في المركز على جهودهم في إنجاح هذه الدورة.

 
 
