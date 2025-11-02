الملك يزور الكرك اليوم

الوكيل الإخباري- يزور جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الأحد محافظة الكرك.



ويأتي ذلك ضمن جولات جلالته على المحافظات ومناطق المملكة، حيث سيلتقي جلالته أهالي ووجهاء وشيوخ وشخصيات .

