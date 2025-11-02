الأحد 2025-11-02 01:54 م
 

الملك يزور الكرك اليوم

جلالة الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
 
الوكيل الإخباري- يزور  جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الأحد محافظة الكرك.

ويأتي ذلك ضمن جولات جلالته على المحافظات ومناطق المملكة، حيث سيلتقي جلالته أهالي ووجهاء وشيوخ وشخصيات .

ووفق مصدر لموقع الوكيل الاخباري سيفتتح جلالته المدينة الرياضية الجديدة.

 
 
