الملك يستقبل الرئيس الإندونيسي لدى وصوله المملكة

الوكيل الإخباري- استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، الأحد، الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، لدى وصوله مطار ماركا في زيارة رسمية للأردن تستمر يومين.

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وكان في الاستقبال سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجلالته، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة، ووزير الاستثمار مثنى غرايبة، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، وعدد من الوزراء والمسؤولين، والسفير الأردني لدى إندونيسيا صدقي العموش، والسفير الإندونيسي لدى الأردن آدي بادمو سارونو.



وجرت للرئيس الإندونيسي مراسم استقبال رسمية.