الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة خاصة

جلالة الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
 
السبت، 16-08-2025 10:21 م
الوكيل الإخباري-   عاد جلالة الملك عبدالله الثاني  إلى أرض الوطن بعد زيارة خاصةاضافة اعلان


وكان جلالته غادر الخميس، في زيارة خاصة.
 
 
جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة خاصة

