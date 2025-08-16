الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة خاصة

10:21 م

عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن بعد زيارة خاصة





وكان جلالته غادر الخميس، في زيارة خاصة.