الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى أبوظبي

ويرافق جلالته في الزيارة، سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني، ولي العهد.
وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية، نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.
-
أخبار متعلقة
-
لجنة السلامة العامة تزيل 30 اعتداء على الأرصفة والشوارع في جرش
-
الأردن يشارك في أعمال الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات
-
زراعة جرش تنظم يوما ميدانيا في مشتل فيصل الزراعي
-
نقابة الصحفيين تبحث مع محافظ الكرك تعزيز التعاون المشترك
-
عطاء لشراء كميات من الشعير
-
الوطنية للتشغيل والتدريب تستمر في استقبال الطلبات للتسجيل للدفعة /33
-
الاوقاف تعمم على جميع مساجد المملكة بخصوص صلاة الخسوف
-
أمانة عمان تطلق استطلاعا حول خدمة الاصطفاف الذكي