الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى أبوظبي

الوكيل الإخباري- غادر جلالة الملك عبدﷲ الثاني أرض الوطن، اليوم الأحد، في زيارة عمل إلى أبوظبي، يلتقي خلالها سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويرافق جلالته في الزيارة، سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني، ولي العهد.