الأحد 2025-09-07 02:12 م
 

الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى أبوظبي

جلالة الملك عبد الله الثاني
الملك عبدﷲ الثاني
 
الأحد، 07-09-2025 11:59 ص

الوكيل الإخباري-   غادر جلالة الملك عبدﷲ الثاني أرض الوطن، اليوم الأحد، في زيارة عمل إلى أبوظبي، يلتقي خلالها سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

اضافة اعلان


ويرافق جلالته في الزيارة، سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني، ولي العهد.


وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية، نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدًا من جمعية فكر للتنمية الثقافية

أخبار محلية العيسوي: الأردن بقيادة الملك راية ثابتة لقضايا الحق والإنسانية

ط

المرأة والجمال 6 نصائح مفيدة للبشرة التي تعاني من الوردية

ؤيثس

المرأة والجمال القناع المنقّي: علاج مثالي يُخلّص البشرة من الشوائب

مركز الأميرة بسمة للتنمية يطلق برنامج بناء القدرات للموظفين في جرش

أخبار محلية لجنة السلامة العامة تزيل 30 اعتداء على الأرصفة والشوارع في جرش

نتنياهو

فلسطين نتنياهو: نوسع العملية العسكرية على مداخل مدينة غزة

غزة

فلسطين صحة غزة: نقص الإمكانيات يمنعنا من الكشف عن الأوبئة المتفشية

ارشيفية

عربي ودولي رصد 3 مسيرات أطلقت من اليمن باتجاه "إسرائيل"

54

المرأة والجمال أفضل كونسيلر للبشرة بعد الأربعين.. وكيفية استخدامه دون تجاعيد



 
 





الأكثر مشاهدة