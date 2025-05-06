الملك يلتقي برئيس مجلس النواب الأميركي ولجان بمجلسي الشيوخ والنواب ويشدد على أهمية إيجاد أفق سياسي

11:50 م

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الوكيل الإخباري- عقد جلالة الملك عبدالله الثاني في واشنطن، الثلاثاء، لقاءات منفصلة مع رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، وعدد من لجان مجلسي الشيوخ والنواب، ورئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي. اضافة اعلان





وشملت اللجان التي التقى بها جلالته، لجنتي المخصصات والعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، ولجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، واللجنة الفرعية للأمن القومي ووزارة الخارجية والبرامج ذات الصلة في لجنة المخصصات بمجلس النواب، ولجنتي الخدمات المسلحة في المجلسين.



وبحثت اللقاءات سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، إذ أعرب جلالة الملك عن الحرص على إدامة التنسيق بما يخدم مصلحة البلدين ويحقق الاستقرار في المنطقة.



وبالحديث عن أبرز المستجدات الإقليمية، جدد جلالته التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لاستعادة وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ جميع مراحله، واستئناف دخول المساعدات الإنسانية، ودعم خطة إعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها.



وحذر جلالة الملك من استمرار الاعتداءات على الفلسطينيين بالضفة الغربية، والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.



وشدد جلالته على أهمية إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، لافتا إلى الدور المهم لواشنطن بهذا الخصوص.



وتطرقت اللقاءات إلى الأوضاع في سوريا، وأهمية الحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادة أراضيها.



وحضر اللقاءات نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة، والسفيرة الأردنية لدى واشنطن دينا قعوار.