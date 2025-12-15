الأردن يعزي بضحايا الفيضانات في مدينة آسفي بالمغرب

الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيقة بضحايا الفيضانات التي اجتاحت مدينة آسفي في المغرب، وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

