الأردن يعزي بضحايا الفيضانات في مدينة آسفي بالمغرب

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب المغرب الشقيق، معربًا عن أصدق التعازي لأُسَر الضحايا ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
