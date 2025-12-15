الإثنين 2025-12-15 05:30 م

الأردن يعزي بضحايا الفيضانات في مدينة آسفي بالمغرب

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
وزارة الخارجية
الوكيل الإخباري-   أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيقة بضحايا الفيضانات التي اجتاحت مدينة آسفي في المغرب، وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب المغرب الشقيق، معربًا عن أصدق التعازي لأُسَر الضحايا ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

 
 


