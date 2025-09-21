الأحد 2025-09-21 11:29 م
 

الملك يلتقي رئيس النمسا على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك

الأحد، 21-09-2025 10:51 م
الوكيل الإخباري-   التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، الأحد، برئيس النمسا ألكسندر فان دير بيلين، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.اضافة اعلان


جاء ذلك على هامش المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
 
 
