الملك يمنح الرئيس البولندي وسام النهضة المرصع

من جهته منح الرئيس البولندي جلالة الملك وسام النسر الأبيض، تقديرا لجهود جلالته في تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين.
-
أخبار متعلقة
-
الترخيص تنشر جدول عمل محطات الترخيص المتنقلة العاملة قبل أو بعد أوقات الدوام
-
رئيس الوزراء يستقبل الرئيس البولندي
-
الملك والرئيس البولندي يتابعان تمرينا عسكريا مشتركا لمكافحة الإرهاب
-
الديوان الملكي يعزي 3 عشائر اردنية
-
الصفدي لبيدرسون: تكثيف الجهود لإنهاء الأزمة السورية
-
الملك يحذر من خطورة التصعيد بالضفة الغربية والاعتداءات على المقدسات في القدس
-
العيسوي: جهود جلالة الملك لوقف العدوان على غزة حازمة وثابتة وشجاعة
-
الترخيص : المركبات المنتهي ترخيصها بشكل عام سيتم إعفائها من جميع الغرامات