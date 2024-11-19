الملك يمنح الرئيس البولندي وسام النهضة المرصع

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الوكيل الإخباري- منح الملك عبدالله الثاني الرئيس البولندي أندريه دودا وسام النهضة المرصع، تقديرا لجهوده في تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين، وبمناسبة زيارته للمملكة. اضافة اعلان





من جهته منح الرئيس البولندي جلالة الملك وسام النسر الأبيض، تقديرا لجهود جلالته في تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين.