المنتدى العالمي للوسطية يعقد مؤتمرا حول تمكين الأسرة في المجتمعات المعاصرة

وقال رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات، خلال رعايته المؤتمر، إن المرأة تمثل الركن الأساسي في الأسرة، وإن تمكينها يعد مدخلاً ضرورياً للحفاظ على دورها الإنساني، في ظل ما تتعرض له الأسرة العربية والإسلامية من محاولات تدمير.
وأشار إلى أهمية الالتزام قولاً وفعلاً بترسيخ توازن الأسرة وديمومتها، مشدداً على أن المشاركة الفاعلة للمرأة تسهم إيجاباً في بناء المجتمع، خلافاً للصورة التي يحاول الكثير تكريسها.
