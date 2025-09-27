المنتدى العالمي للوسطية يعقد مؤتمرا حول تمكين الأسرة في المجتمعات المعاصرة

الوكيل الإخباري- عقد المنتدى العالمي للوسطية، اليوم السبت في عمّان، مؤتمره الدولي بعنوان "تمكين الأسرة في المجتمعات المعاصرة: الفرص والتحديات"، بمشاركة شخصيات سياسية وبرلمانية وأكاديمية من الأردن ودول عربية وإسلامية وصديقة.

وقال رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات، خلال رعايته المؤتمر، إن المرأة تمثل الركن الأساسي في الأسرة، وإن تمكينها يعد مدخلاً ضرورياً للحفاظ على دورها الإنساني، في ظل ما تتعرض له الأسرة العربية والإسلامية من محاولات تدمير.