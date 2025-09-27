السبت 2025-09-27 07:33 م
 

المنتدى العالمي للوسطية يعقد مؤتمرا حول تمكين الأسرة في المجتمعات المعاصرة

المنتدى العالمي للوسطية يعقد مؤتمرا حول تمكين الأسرة في المجتمعات المعاصرة
المنتدى العالمي للوسطية يعقد مؤتمرا حول تمكين الأسرة في المجتمعات المعاصرة
 
السبت، 27-09-2025 07:13 م

الوكيل الإخباري-   عقد المنتدى العالمي للوسطية، اليوم السبت في عمّان، مؤتمره الدولي بعنوان "تمكين الأسرة في المجتمعات المعاصرة: الفرص والتحديات"، بمشاركة شخصيات سياسية وبرلمانية وأكاديمية من الأردن ودول عربية وإسلامية وصديقة.

اضافة اعلان


وقال رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات، خلال رعايته المؤتمر، إن المرأة تمثل الركن الأساسي في الأسرة، وإن تمكينها يعد مدخلاً ضرورياً للحفاظ على دورها الإنساني، في ظل ما تتعرض له الأسرة العربية والإسلامية من محاولات تدمير.


وأشار إلى أهمية الالتزام قولاً وفعلاً بترسيخ توازن الأسرة وديمومتها، مشدداً على أن المشاركة الفاعلة للمرأة تسهم إيجاباً في بناء المجتمع، خلافاً للصورة التي يحاول الكثير تكريسها.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

عجلون: رؤساء جمعيات يدعون لتنفيذ مشاريع التنمية المستدامة

أخبار محلية النجار: مركز عجلون الثقافي حاضنة للإبداع والشراكات الاستراتيجية

وزارة الطاقة والثروة المعدنية

أخبار محلية الخرابشة يستعرض فرص الاستثمار في الطاقة والتعدين خلال مشاركته بملتقى العراق للاستثمار

المنتدى العالمي للوسطية يعقد مؤتمرا حول تمكين الأسرة في المجتمعات المعاصرة

أخبار محلية المنتدى العالمي للوسطية يعقد مؤتمرا حول تمكين الأسرة في المجتمعات المعاصرة

الطفيلة

أخبار محلية لقاء حواري يبحث استثمار المزايا الاقتصادية للطفيلة

العاصمة عمان

أخبار محلية مؤسسة الأميرة تغريد تشارك في القمة العالمية للسياحة المجتمعية

محروقات

خاص بالوكيل توضيح حول اسعار البنزين والديزل بالاردن الشهر القادم

وزارة المياه والري

أخبار محلية وزير المياه يطلع على سير الأعمال المساحية لمشروع الناقل الوطني

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية المستشفى الميداني الأردني غزة/7 يجري عملية جراحية نوعية



 
 





الأكثر مشاهدة