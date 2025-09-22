الإثنين 2025-09-22 11:59 ص
 

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط 4 محاولات لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة

القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الأردنية
 
الإثنين، 22-09-2025 10:01 ص
الوكيل الإخباري-   أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر الاثنين، على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها، (4) محاولات لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة والمحملة بواسطة بالونات موجهة بأجهزة بدائية الصنع، إذ جرى التعامل معها واسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بعد رصدها في عدة مواقع مختلفة من قبل قوات حرس الحدود، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة. اضافة اعلان
 
 
