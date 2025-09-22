المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الشمالية

07:46 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/747045 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية الاثنين، محاولة تسلل شخص عل واجهتها الشمالية ضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بعد محاولته اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة . اضافة اعلان





إذ تم تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة.



