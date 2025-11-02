الأحد 2025-11-02 09:10 م
 

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهاتها الشمالية

الأحد، 02-11-2025 09:01 م
الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية اليوم الأحد، محاولة تسلل شخصين على واجهاتها الشمالية ضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بعد محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة.اضافة اعلان


و تم تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليهما، وتحويلهما إلى الجهات المختصة.
 
 
