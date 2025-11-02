المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهاتها الشمالية

09:01 م

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية اليوم الأحد، محاولة تسلل شخصين على واجهاتها الشمالية ضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بعد محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة. اضافة اعلان





و تم تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليهما، وتحويلهما إلى الجهات المختصة.



