المهندس فايز النَّهار رئيساً لهيئة الخدمة والإدارة العامَّة

وعمل المهندس النَّهار قبل تعيينه مديراً لمحور تحديث القطاع العام في مشروع تعزيز الحوكمة، وقبلها مستشاراً لرئيس ديوان الخدمة المدنيَّة، ومساعداً لمدير عام معهد الإدارة العامَّة، وأميناً عامَّاً بالوكالة ومديراً لمتابعة المشاريع في وزارة تطوير القطاع العام، كما ساهم في إعداد وتطوير استراتيجيَّات وسياسات الخدمة المدنيَّة والوظيفة العامَّة، ولديه خبرات تزيد على 20 عاماً في مجالات الإدارة والتَّخطيط والتَّطوير المؤسَّسي في القطاعين العام والخاص.
ويحمل النَّهار شهادات مقيِّم معتمد ومتحقِّق معتمد وفق النَّموذج الأوروبي للتميُّز، واجتاز برنامج تطوير الخدمة المدنيَّة لكبار موظَّفي القطاع العام من أكاديميَّة ساندهيرست في بريطانيا، والعديد من الشِّهادات الأخرى المعتمدة في مجالات الإدارة العامَّة.
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