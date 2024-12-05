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الوكيل الإخباري- قرَّر مجلس الوزراء ، الخميس ، الموافقة على الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لمحطَّات المستقبل 2025م. (محطَّات المعرفة سابقاً) اضافة اعلان





وتأتي الاستراتيجيَّة تماشياً مع رؤية التَّحديث الاقتصادي التي تركِّز على تحقيق النموّ الاقتصادي وتحسين نوعية الحياة، من خلال إعداد المواهب لمواكبة متطلَّبات ووظائف المستقبل، والاستفادة من تلك المواهب والإمكانيات في دعم عجلة النمو الاقتصادي.



وتهدف الاستراتيجيَّة إلى دعم السِّياسة العامَّة لريادة الأعمال والخطَّة الاستراتيجيَّة الوطنية لها، التي تنصّ على ضرورة الاستمرار في توفير التَّدريب اللازم في موضوعات ريادة الأعمال من خلال محطَّات المعرفة، والمساهمة في تحقيق مبادرات خارطة طريق تحديث القطاع العام خصوصاً ما يتعلَّق بالوصول إلى هدف تفعيل 3.5 مليون هوية رقمية خلال الفترة المقبلة.