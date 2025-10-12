الأحد 2025-10-12 09:10 م
 

الموافقة على مذكرة تفاهم بين الأردن ورواندا لحماية البيئة والمناخ

ا
أرشيفية
 
الأحد، 12-10-2025 07:19 م

الوكيل الإخباري - قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة التفاهم المنوي توقيعها بين وزارة البيئة ونظيرتها في جمهوريَّة رواندا بشأن التعاون في مجال حماية البيئة والتغيُّر المناخي.

اضافة اعلان


وتأتي الاتفاقيَّة في إطار تعزيز العلاقات الوديَّة بين البلدين وتطوير التعاون بينهما في مجال حماية البيئة وتغيُّر المناخ، وتوفير طاقة نظيفة، وإدارة الموارد الطبيعية، وذلك وفقاً للتشريعات الوطنية والالتزامات الناشئة عن المعاهدات الدولية النَّاظمة.


وتشمل مجالات التعاون بين البلدين وفقاً للاتفاقيَّة: حماية البيئة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيُّف معها، وتبادل الخبرات في مجال إدارة الأراضي والغابات، وخدمات الأرصاد الجوية وعلوم المناخ، ورصد جودة الهواء ومكافحة التلوث، وتنمية الطاقة المتجددة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ربط البعض حضور إنفانتينو القمة بعلاقته القوية مع ترامب

عربي ودولي "أغرب ضيف" في قمة شرم الشيخ للسلام.. من هو ؟

اا

أخبار محلية مستشفى الملك المؤسس يطلق حملة مطعوم الإنفلونزا الموسمية

بنك الملابس يوزع 8500 قطعة في منشية الزعتري بالمفرق

أخبار محلية بنك الملابس يوزع 8500 قطعة في منشية الزعتري بالمفرق

و

فلسطين نائب الرئيس الأمريكي: معظم أموال إعادة إعمار غزة ستأتي من الدول العربية

فيديو .. استشهاد الصحفي صالح الجعفراوي في قطاع غزة

فلسطين فيديو .. استشهاد الصحفي صالح الجعفراوي في قطاع غزة

ا

فلسطين نتنياهو: الحرب لم تنته وهناك تحديات أمنية كبيرة أمامنا

اشتباكات مسلحة في غزة وأنباء عن اختطاف الناشط الجعفراوي

فلسطين اشتباكات مسلحة في غزة وأنباء عن اختطاف الناشط الجعفراوي

ب

أخبار محلية وزير الشباب يبحث ونظيرته الإسبانية التعاون



 
 





الأكثر مشاهدة