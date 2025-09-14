الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لصندوق الحج

ويأتي مشروع النظام لغايات تحديد نوعية النشاط الذي يقوم به كل فرد بالتنظيم الإداري في الصندوق وتخفيض الازدواجية والتداخل بين أهداف المستويات المختلفة في الصندوق.
كما يهدف إلى توفير المعايير اللازمة لقياس أداء الوحدات في الصندوق وتحديد العلاقة وأساليب الاتصال والارتباط الإداري بين المديريات والوحدات الإدارية ووصف الوظائف في الصندوق والوصول إلى تحقيق أهداف الصندوق من خلال تنظيم الكادر الوظيفي فيه ضمن معايير وأسس تشريعية صريحة وواضحة.
