الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لصندوق الحج

الوكيل الإخباري- قرّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لصندوق الحج لسنة 2025م؛ تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول، شريطة أن تقوم هيئة الخدمة والإدارة العامة ووحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام، وبالتعاون مع صندوق الحج بمراجعة الأقسام الإدارية، والتأكد من أنها تعكس توجهات الحكومة في رفع الكفاءة وترشيد الإنفاق.

اضافة اعلان



ويأتي مشروع النظام لغايات تحديد نوعية النشاط الذي يقوم به كل فرد بالتنظيم الإداري في الصندوق وتخفيض الازدواجية والتداخل بين أهداف المستويات المختلفة في الصندوق.