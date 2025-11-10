الثلاثاء 2025-11-11 12:08 ص
 

عجز الميزانية الأوكرانية يبلغ 60 مليار دولار

الإثنين، 10-11-2025 11:07 م

الوكيل الإخباري- أعلن نائب وزير المالية الأوكراني ألكسندر كافا أن عجز الميزانية الأوكرانية لفترة العامين 2026 – 2027 يبلغ 60 مليار دولار.

وقال كافا خلال منتدى كييف للأمن، يوم الاثنين: "أما بخصوص عام 2026 بالنسبة لوزارة المالية، فإنه أصعب من 2025 من ناحية تخطيط نفقات ميزانية الدولة للعام القادم".

وتابع: "عندما كنا نعد الميزانية للعام الجاري كان لدينا تصور واضح بشأن تغطية عجز الميزانية".

وأشار إلى أن الوضع المتعلق بالتمويل الأمريكي للميزانية الأوكرانية كان أكثر وضوحا، إذ إن أوكرانيا تمكنت من الاتفاق على الدعم الضروري في عام 2025 قبل تغيير السلطة في الولايات المتحدة.


وأضاف أن وزارة المالية الأوكرانية تعمل مع الشركاء على مختلف الصيغ لدعم الميزانية الأوكرانية، معبرا عن التفاؤل بشأن حل مشكلة العجز.


وأشارت وكالة "أوكر إينفورم" الأوكرانية إلى أن احتياجات الميزانية الأوكرانية للدعم الخارجي في عام 2026 ستبلغ 45 مليار دولار.

 

RT

 
 
