المياه تبدأ بمناقشة إجراءات انضمام الاردن لاتفاقية هلسينكي

الأربعاء، 22-10-2025 01:18 م
الوكيل الإخباري-   عقدت وزارة المياه والري سلسلة اجتماعات في مدينة جنيف خلال الفترة من 13 إلى 15 تشرين الأول 2025، بهدف تعزيز التعاون الدولي في مجال المياه المشتركة، وإيجاد حلول لحماية مصادر المياه والأحواض المائية المشتركة، وذلك في إطار قرار مجلس الوزراء بالموافقة على انضمام الأردن لاتفاقية المياه (اتفاقية هلسنكي).اضافة اعلان


وجرى عقد الاجتماعات على المستوى الدولي بالتنسيق مع السفير الأردني في المندوبية الدائمة للمملكة في جنيف الدكتور أكرم الحراحشة، وبمشاركة فريق سكرتاريا الأمانة العامة لاتفاقية المياه، وأعضاء من اللجنة الاقتصادية لأوروبا والوكالة السويسرية للتنمية، إلى جانب ممثلين عن الوفدين العراقي واللبناني المشاركين لمناقشة إجراءات الانضمام للاتفاقية.

وتأتي هذه الاجتماعات لتأكيد موقف الأردن الداعم للحقوق المائية الدولية، ولبيان دوره الفاعل في تعزيز التعاون الدولي ومواجهة التحديات المائية بكفاءة وفعالية.
 
 
