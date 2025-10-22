"الغذاء والدواء" تنظم ورشة حول مواءمة الممارسات الدوائية مع المعايير العالمية

الوكيل الإخباري- نظمت المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع المجلس الدولي لتنسيق المتطلبات الفنية للمستحضرات الصيدلانية (ICH) اليوم الأربعاء، ورشة تدريبية حول مواءمة الممارسات التنظيمية الدوائية مع المعايير العالمية للمجلس.

اضافة اعلان



وتستهدف الورشة متلقي الخدمة من ممثلي مصانع الأدوية المحلية ومستودعات الأدوية وتجمع شركات الأدوية العالمية البحثية وعددا من الخبراء والأكاديميين من اللجان الفنية المعنية.



وأكدت مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتورة رنا عبيدات الشراكة والتكامل بين المؤسسة والصناعة الدوائية الوطنية وتجمع شركات الأدوية العالمية البحثية في تبني أفضل الممارسات العالمية لضمان أعلى معايير الجودة للمنتج الدوائي، وفي مقدمتها إرشادات (ICH) وبما ينعكس على صحة وسلامة المرضى.



وأكدت عبيدات الدور الريادي الذي تضطلع به المؤسسة في المساهمة في تطوير الأدلة الإرشادية الخاصة بـ (ICH) وما تتمتع به المؤسسة من مكانة مرموقة على الصعيدين الإقليمي والدولي من خلال مشاركة خبرائها في مجموعات اللجان الفنية لهذه الأدلة، والتي بلغ عددها حتى الآن ست فرق عمل (EWGs)، لافتة إلى أن هذا التمثيل يعد إنجازا نوعيا يمكن المملكة من المساهمة الفاعلة في صياغة وتطوير المعايير الدولية وتبادل الخبرات الفنية مع الدول الأعضاء في المجلس.



بدورها، ثمنت أمين عام الاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية الدكتورة حنان السبول، وبحضور أمين عام جمعية مالكي مستودعات الأدوية الدكتور ثامر عبيدات، جهود المؤسسة المتواصلة لدعم القطاع الدوائي، وتحفيز التطوير المستمر في هذا القطاع الحيوي وتعزيز الشراكات البناءة.



وقدمت مساعد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء للشؤون الفنية الدكتورة وصال الهقيش، ممثل المؤسسة في المجلس الدولي (ICH) عرضا عن جهود المؤسسة لمواءمة تشريعاتها وممارساتها مع معايير (ICH) كما شرحت حالة تطبيق الإرشادات مستعرضة الإجراءات الرسمية له في اعتماد الإرشادات لمواءمة جميع موضوعات الجديدة ومساهمة خبراء المؤسسة.



وتضمنت الورشة عددا من المحاضرات، منها محاضرة حول التغييرات بعد تسجيل المستحضرات الدوائية وتأثيرها على الفعالية والمأمونية خلال دورة حياة المستحضر وآلية تطبيقها ضمن تعليمات المؤسسة الخاصة بالتغييرات على الأدوية بعد تسجيلها وانعكاسها على تقييم التغييرات قدمتها رئيس قسم تسجيل الأدوية الكيميائية الدكتورة شذى زياد القرعان، ومحاضرة حول التعليمات الخاصة بنظام إدارة مخاطر الجودة ونظام الجودة في الصناعة الدوائية قدمتها رئيس شعبة الأدوية التي لها مثيل الدكتورة يمن حمد.