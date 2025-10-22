الأربعاء 2025-10-22 09:57 م
 

الحنيطي يتفقد كتيبة حرس الحدود 2 الملكية ويطلع على الجاهزية القتالية

الأربعاء، 22-10-2025 08:38 م

الوكيل الإخباري- تفقد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الأربعاء، كتيبة حرس الحدود/2 الملكية، إحدى وحدات المنطقة العسكرية الجنوبية، وكان في استقباله قائد المنطقة.

واستمع اللواء الركن الحنيطي، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، إلى إيجاز عن المهام العملياتية والبرامج التدريبية التي تنفذها الوحدة، إضافة إلى آلية تنفيذها للواجبات الأمنية الحدودية ضمن منطقة مسؤوليتها.


وأكد اللواء الركن الحنيطي استمرار القيادة العامة للقوات المسلحة بتنفيذ خططها الهادفة إلى دعم وإسناد وحدات حرس الحدود بالأجهزة والمعدات الحديثة التي تمكنها من أداء واجباتها وبما يضمن تحقيق مهامها على مختلف الواجهات الحدودية ومنع أي محاولات للتسلل والتهريب .


وفي نهاية الزيارة، نقل رئيس هيئة الأركان المشتركة ثقة واعتزاز جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة بمرتبات المنطقة العسكرية الجنوبية، مشيداً بالمستوى المتميز والاحترافية العالية في تنفيذ واجباتها والمعنويات العالية التي تتميز بها.

 
 
