الحنيطي يتفقد كتيبة حرس الحدود 2 الملكية ويطلع على الجاهزية القتالية

الوكيل الإخباري- تفقد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الأربعاء، كتيبة حرس الحدود/2 الملكية، إحدى وحدات المنطقة العسكرية الجنوبية، وكان في استقباله قائد المنطقة.

اضافة اعلان



واستمع اللواء الركن الحنيطي، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، إلى إيجاز عن المهام العملياتية والبرامج التدريبية التي تنفذها الوحدة، إضافة إلى آلية تنفيذها للواجبات الأمنية الحدودية ضمن منطقة مسؤوليتها.



وأكد اللواء الركن الحنيطي استمرار القيادة العامة للقوات المسلحة بتنفيذ خططها الهادفة إلى دعم وإسناد وحدات حرس الحدود بالأجهزة والمعدات الحديثة التي تمكنها من أداء واجباتها وبما يضمن تحقيق مهامها على مختلف الواجهات الحدودية ومنع أي محاولات للتسلل والتهريب .