وزير الاستثمار يبحث مع شركة "تشانغهاي" فرص التعاون

وأكد أبو غزالة حرص الوزارة على جذب الاستثمارات النوعية في القطاعات البيئية المستدامة التي تسهم في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرا إلى أن قطاع إدارة النفايات يعد من المجالات الواعدة في الأردن لما يوفره من فرص في الفرز وإعادة التدوير وتعزيز منظومة الاقتصاد الدائري، وبما يسهم في تحقيق النمو الأخضر وخلق فرص عمل نوعية.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة أعمال محفزة من خلال تطوير التشريعات وتقديم التسهيلات للمستثمرين، إلى جانب تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في المشاريع ذات البعد البيئي.
وناقش الطرفان إمكانات التعاون الفني مع شركة (Qinglv Environmental) الصينية المتخصصة في حلول الفرز الذكي للنفايات وإعادة التدوير لدعم سلاسل القيمة في مشاريع الاقتصاد الدائري.
من جانبه، استعرض ممثلو الشركة أنشطة الشركة وخبراتها في مجالات الاستثمار والإدارة والتخطيط والاستشارات والهندسة والبناء، حيث توظف الشركة نحو 400 متخصص في مختلف المجالات، مؤكدين اهتمامهم باستكشاف فرص التعاون مع الجانب الأردني في مشاريع إدارة النفايات وتطبيق ممارسات الاقتصاد الدائري بما يعزز التنمية المستدامة.
وأعرب ممثلو الشركة عن تقديرهم للجهود التي تبذلها وزارة الاستثمار في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، مشيرين إلى أن الأردن يمثل وجهة واعدة للاستثمارات الصينية في المنطقة، بفضل موقعه الاستراتيجي واستقراره التشريعي والاقتصادي.
-
أخبار متعلقة
-
المياه: ضبط حفارة مخالفة في غور الكفرين وحجزها
-
"الغذاء والدواء" تنظم ورشة حول مواءمة الممارسات الدوائية مع المعايير العالمية
-
الأمير الحسن بن طلال يؤكد أهمية تجسير الفجوة بين الجانب الأكاديمي والمجتمعي
-
وزير الشباب يتفقد عدداً من المراكز الشبابية في إربد ومجمع جرش الرياضي
-
الإفتاء: يوم غد الخميس أول أيام شهر جمادى الأولى
-
ملف "الكلاب الضالة" على طاولة نقاشية في المركز الوطني لحقوق الإنسان
-
مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرتي أبو الغنم والمبيضين والجندي
-
"الكهرباء الوطنية" تؤكد جاهزيتها لفصل الشتاء