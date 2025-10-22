الأربعاء 2025-10-22 08:21 م
 

وزير الاستثمار يبحث مع شركة "تشانغهاي" فرص التعاون

الأربعاء، 22-10-2025 08:13 م

الوكيل الإخباري- بحث وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة اليوم الأربعاء، مع وفد من شركة تشانغهاي للاستثمار، سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين الجانبين، واستكشاف فرص الاستثمار في قطاع إدارة النفايات في المملكة.

وأكد أبو غزالة حرص الوزارة على جذب الاستثمارات النوعية في القطاعات البيئية المستدامة التي تسهم في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرا إلى أن قطاع إدارة النفايات يعد من المجالات الواعدة في الأردن لما يوفره من فرص في الفرز وإعادة التدوير وتعزيز منظومة الاقتصاد الدائري، وبما يسهم في تحقيق النمو الأخضر وخلق فرص عمل نوعية.


وأوضح أن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة أعمال محفزة من خلال تطوير التشريعات وتقديم التسهيلات للمستثمرين، إلى جانب تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في المشاريع ذات البعد البيئي.


وناقش الطرفان إمكانات التعاون الفني مع شركة (Qinglv Environmental) الصينية المتخصصة في حلول الفرز الذكي للنفايات وإعادة التدوير لدعم سلاسل القيمة في مشاريع الاقتصاد الدائري.


من جانبه، استعرض ممثلو الشركة أنشطة الشركة وخبراتها في مجالات الاستثمار والإدارة والتخطيط والاستشارات والهندسة والبناء، حيث توظف الشركة نحو 400 متخصص في مختلف المجالات، مؤكدين اهتمامهم باستكشاف فرص التعاون مع الجانب الأردني في مشاريع إدارة النفايات وتطبيق ممارسات الاقتصاد الدائري بما يعزز التنمية المستدامة.


وأعرب ممثلو الشركة عن تقديرهم للجهود التي تبذلها وزارة الاستثمار في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، مشيرين إلى أن الأردن يمثل وجهة واعدة للاستثمارات الصينية في المنطقة، بفضل موقعه الاستراتيجي واستقراره التشريعي والاقتصادي. 

 
 
