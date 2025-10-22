المياه: ضبط حفارة مخالفة في غور الكفرين وحجزها

08:02 م

الوكيل الإخباري- قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه ان كوادرها في وحدة الرقابة الداخلية و مديرية الاحواض المائية والمشاغل المركزية وبالتعاون مع وزارة الداخلية / محافظة البلقاء و كوادر الامن العام - شرطة غرب البلقاء وقوات الدرك ضبطت حفارة مخالفة في منطقة غور الكفرين / المغطس مخبأة داخل احدى المزارع تقوم بأعمال حفر مخالف ضمن الحملات التفتيشية المستمرة لحملة احكام السيطرة على مصادر المياه والتي تنفذها الفرق التفتيش التابعة لوحدة الرقابة في جميع مناطق المملكة. اضافة اعلان





وبالتفاصيل بينت سلطة المياه انه بناء على معلومات من الفرق الميدانية يوم ٣ تشرين اول ٢٠٢٥ وردت معلومات تفيد بوجود حفر مخالف ليلا في المنطقة حيث تم متابعتها و تبين اخفاءها نهارا داخل احد مزارع الموز التي تعود لشقيق نائب سابق المتواجد مع عدة اشخاص مسلحين ويقومون بإخراجها للعمل ليلا ، حيث تم تشكيل حملة امنية مع مديرية شرطة غرب البلقاء ومداهمة الموقع وضبط وحجز الحفارة لدى مديرية المشاغل المركزية التابعة لسلطة المياه وتنظيم الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق وتطبيق احكام القانون.



وأكدت سلطة المياه على ان حملتها مستمرة لرصد وإزالة اية اعتداءات معربة عن شكرها للتعاون البناء من قبل مدير شرطة غرب البلقاء وكوادر الإدارة والدرك بأسناد طواقم المياه لتمكينهم من القيام بواجباتهم .