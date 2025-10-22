الكتيبة الهاشمية الآلية 10 تنفذ التمرين التعبوي "السهم القاتل"

وقدم القائمون على التمرين إيجازات، عن مجريات التمرين والسيناريوهات التي بني عليها، وصولاً إلى تنفيذ المراحل النهائية منه، لرفع مستوى الكفاءة والجاهزية لدى منتسبيها.
واشتمل التمرين على فعاليات تحاكي عددا من السيناريوهات، والتحديات المحتملة، استخدمت خلالها مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، إضافةً إلى رمايات للقناصين والهاون، أظهر المشاركون خلالها دقة في إصابة الأهداف وكفاءة عالية في تطبيق مجرياته.
وهدف التمرين إلى اختبار الجاهزية القتالية للمشاركين، والتدرب على كيفية التخطيط والتنسيق والتنفيذ على مختلف المستويات.
ويأتي تمرين "السهم القاتل" الذي حضره عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، ضمن الخطط والبرامج التدريبية السنوية التي تنفذها القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، بشكل دوري للمساهمة في تعزيز قدراتهم وكفاءتهم لتلبية المتطلبات العملياتية.
-
أخبار متعلقة
-
افتتاح معرض "صنع بعزيمة" في القرية الثقافية النبطية بالبتراء
-
افتتاح مبانٍ جديدة لمجموعة المهن والأشغال العسكرية
-
الحنيطي يتفقد كتيبة حرس الحدود 2 الملكية ويطلع على الجاهزية القتالية
-
بيان صادر عن وزارة الخارجية
-
وزير الاستثمار يبحث مع شركة "تشانغهاي" فرص التعاون
-
المياه: ضبط حفارة مخالفة في غور الكفرين وحجزها
-
"الغذاء والدواء" تنظم ورشة حول مواءمة الممارسات الدوائية مع المعايير العالمية
-
الأمير الحسن بن طلال يؤكد أهمية تجسير الفجوة بين الجانب الأكاديمي والمجتمعي