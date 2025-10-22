الكتيبة الهاشمية الآلية 10 تنفذ التمرين التعبوي "السهم القاتل"

09:17 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/750981 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- نفذت الكتيبة الهاشمية الآلية 10، التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى اليوم الأربعاء، التمرين التعبوي "السهم القاتل" في أحد ميادين التدريب المخصصة، بحضور المفتش العام للقوات المسلحة، وقائد المنطقة. اضافة اعلان





وقدم القائمون على التمرين إيجازات، عن مجريات التمرين والسيناريوهات التي بني عليها، وصولاً إلى تنفيذ المراحل النهائية منه، لرفع مستوى الكفاءة والجاهزية لدى منتسبيها.



واشتمل التمرين على فعاليات تحاكي عددا من السيناريوهات، والتحديات المحتملة، استخدمت خلالها مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، إضافةً إلى رمايات للقناصين والهاون، أظهر المشاركون خلالها دقة في إصابة الأهداف وكفاءة عالية في تطبيق مجرياته.



وهدف التمرين إلى اختبار الجاهزية القتالية للمشاركين، والتدرب على كيفية التخطيط والتنسيق والتنفيذ على مختلف المستويات.



ويأتي تمرين "السهم القاتل" الذي حضره عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، ضمن الخطط والبرامج التدريبية السنوية التي تنفذها القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، بشكل دوري للمساهمة في تعزيز قدراتهم وكفاءتهم لتلبية المتطلبات العملياتية.

