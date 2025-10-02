المياه تضبط مزرعة في الموقر تعتدي على خط ناقل ١٦ انش وبيع صهاريج

01:59 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/748363 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- نفذت وزارة المياه والري/سلطة المياه، من خلال وحدة الرقابة الداخلية، ومديرية الأحواض، ومديرية المشاغل المركزية، وبالتعاون مع شركة مياه الأردن "مياهنا"، ومديرية الأمن العام، وقوات الدرك، وقوات البادية الملكية، حملة أمنية اليوم الخميس، 2 تشرين الأول 2025، في منطقة جنوب العاصمة عمان / الموقر، أسفرت عن ضبط اعتداءات كبيرة على خطوط مياه رئيسية. اضافة اعلان





وقالت سلطة المياه في بيان صحفي، إن الاعتداء تم على خط ناقل بقطر 16 إنشًا، حيث كانت المياه تُسحب بشكل غير قانوني لتزويد مزرعة بالمياه على مدار الساعة، وبيع صهاريج من مياه الشرب يوميًا.



وأوضحت أنه، وبناءً على معلومات استخبارية مسبقة حول وجود اعتداءات في المنطقة، تم تنسيق الحملة الأمنية، ومداهمة الموقع، حيث جرى فصل الخطوط المخالفة، وإعادة تصويب الوضع، وتنظيم الضبوطات القانونية الخاصة بالواقعة لتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة.