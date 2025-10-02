المياه تضبط مزرعة في الموقر تعتدي على خط ناقل ١٦ انش وبيع صهاريج

وقالت سلطة المياه في بيان صحفي، إن الاعتداء تم على خط ناقل بقطر 16 إنشًا، حيث كانت المياه تُسحب بشكل غير قانوني لتزويد مزرعة بالمياه على مدار الساعة، وبيع صهاريج من مياه الشرب يوميًا.
وأوضحت أنه، وبناءً على معلومات استخبارية مسبقة حول وجود اعتداءات في المنطقة، تم تنسيق الحملة الأمنية، ومداهمة الموقع، حيث جرى فصل الخطوط المخالفة، وإعادة تصويب الوضع، وتنظيم الضبوطات القانونية الخاصة بالواقعة لتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة.
