المياه تواصل جلسات التوعية المائية في المدارس

12:20 ص

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الوكيل الإخباري- واصلت وزارة المياه والري/ سلطة المياه، تنفيذ الجلسات التوعوية وسلسلة المحاضرات لطلبة المدارس في مختلف مناطق المملكة. اضافة اعلان





وحسب بيان الوزارة، الأحد، فإن سلطة المياه نظمت لقاءً توعوياً لطالبات مدرسة مي زيادة الثانوية المختلطة في عمّان حول الوضع المائي في الأردن والتحديات التي تواجهه وطرق الاستخدام الأمثل للمياه من خلال اتباع سلوكيات صحيحة لترشيد استهلاك المياه.



وأضاف البيان أن اللقاء أكد أهمية تفعيل دور الأندية المائية في المدارس وضرورة مشاركتهم في حماية المياه والحد من هدرها للمساهمة في مواجهة التحديات التي يواجهها القطاع.



وأشار إلى أن اللقاء تضمن عرض فيديوهات لتعريف الطلاب بالواقع المائي في الأردن وتحديات شح المياه، وطرق ترشيد الاستهلاك المائي وتوزيع مواد توعوية على الطلاب لتحفيزهم على الممارسات المائية السليمة.