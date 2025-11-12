المياه : حملة أمنية كبيرة في الكفرين لردم 8 آبار مخالفة

12:18 م

الوكيل الإخباري- نفذت كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه، حملة أمنية موسّعة في منطقة الشونة الجنوبية – سويمة، بالتعاون مع وزارة الداخلية وكافة مرتبات أجهزة مديرية الأمن العام من شرطة غرب البلقاء والدرك والأمن الوقائي والبحث الجنائي والدفاع المدني والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة، إضافة إلى شركة الكهرباء الوطنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.





وتهدف الحملة إلى ضبط وردم آبار مخالفة وإزالة الاعتداءات على مصادر المياه، حيث أسفرت عن ردم 8 آبار مخالفة محفورة داخل أراضٍ مملوكة للدولة جرى الاعتداء عليها بطريقة غير قانونية، كانت تسحب نحو خمسة آلاف متر مكعب من المياه في الساعة لتزويد مزارع مخالفة وبيع المياه بواسطة صهاريج عبر تمديدات خطوط ناقلة غير مشروعة.



وبحسب بيان الوزارة، فقد تمت مداهمة الموقع بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، حيث باشرت الفرق الميدانية عمليات ردم الآبار وإزالة التمديدات التي كانت تزود مزارع كبيرة بالمياه المسروقة من خلال خطوط رئيسية بأقطار كبيرة تمتد لمسافات طويلة.



كما استكملت الكوادر الفنية في مديرية المشاغل المركزية ومديرية الأحواض المائية أعمال الردم، بالتعاون مع هيئة الطاقة وشركة الكهرباء الوطنية، حيث تم إزالة 3.8 كيلومتر من خطوط الكهرباء المسحوبة بطريقة غير قانونية من الشبكة الرئيسية، كانت متصلة بلوحات تحكم لتشغيل الآبار المخالفة.

وتم أيضًا فصل خطوط المياه غير القانونية ومصادرة 4 لوحات تحكم كهربائية، فيما يجري إعداد الضبوطات الخاصة بالحملة تمهيدًا لإحالة القضية إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وأكدت سلطة المياه أن حملاتها بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام وكافة الجهات المعنية مستمرة في جميع مناطق المملكة، مشددة على أنه سيتم اتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من يعتدي على المصادر المائية، ومعبّرة عن تقديرها للدعم الكبير الذي تقدمه الأجهزة الأمنية والمواطنون الذين يساهمون في الإبلاغ عن هذه الاعتداءات.