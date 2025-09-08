الناطق الحكومي: لن نسمح للفكر الظلامي أن يجد طريقه إلى أجيالنا

الوكيل الإخباري- أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة محمد المومني أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ثابت في موقفه الراسخ ضد الإرهاب والتطرف، وقدّم تضحيات كبيرة دفاعًا عن أمنه وعن استقرار المنطقة .

اضافة اعلان



وقال المومني خلال رعايته "مبادرة التوعية ومخاطر الإرهاب ومواجهة الحملات الإعلامية المحرضة على الإرهاب" التي ينظمها مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، إن المواجهة لا تقتصر على الميدان العسكري، بل تمتد إلى المدرسة والجامعة والإعلام، من خلال تحصين الشباب ضد دعايات الجماعات المتطرفة.



"لن نسمح للفكر الظلامي أن يجد طريقه إلى أجيالنا"، وفق المومني.