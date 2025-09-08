الإثنين 2025-09-08 03:33 م
 

الناطق الحكومي: لن نسمح للفكر الظلامي أن يجد طريقه إلى أجيالنا

وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني
محمد المومني
 
الإثنين، 08-09-2025 02:04 م

الوكيل الإخباري-   أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة محمد المومني أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ثابت في موقفه الراسخ ضد الإرهاب والتطرف، وقدّم تضحيات كبيرة دفاعًا عن أمنه وعن استقرار المنطقة .

وقال المومني خلال رعايته "مبادرة التوعية ومخاطر الإرهاب ومواجهة الحملات الإعلامية المحرضة على الإرهاب" التي ينظمها مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، إن المواجهة لا تقتصر على الميدان العسكري، بل تمتد إلى المدرسة والجامعة والإعلام، من خلال تحصين الشباب ضد دعايات الجماعات المتطرفة.


"لن نسمح للفكر الظلامي أن يجد طريقه إلى أجيالنا"، وفق المومني.


وحذر المومني مجددا من خطورة حملات "تضليل الوعي" التي تستهدف العقل الجمعي، وتسعى إلى بث التشكيك وإضعاف الثقة بالمؤسسات.

 
 
