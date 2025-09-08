الناطق الحكومي: لن نسمح للفكر الظلامي أن يجد طريقه إلى أجيالنا

وقال المومني خلال رعايته "مبادرة التوعية ومخاطر الإرهاب ومواجهة الحملات الإعلامية المحرضة على الإرهاب" التي ينظمها مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، إن المواجهة لا تقتصر على الميدان العسكري، بل تمتد إلى المدرسة والجامعة والإعلام، من خلال تحصين الشباب ضد دعايات الجماعات المتطرفة.
"لن نسمح للفكر الظلامي أن يجد طريقه إلى أجيالنا"، وفق المومني.
وحذر المومني مجددا من خطورة حملات "تضليل الوعي" التي تستهدف العقل الجمعي، وتسعى إلى بث التشكيك وإضعاف الثقة بالمؤسسات.
-
أخبار متعلقة
-
"الممرضين والممرضات" تنظم يوما وظيفيا غدا
-
التعليم العالي يوافق على تجديد تعيين الأستاذ الدكتور نضال الرمحي رئيساً لجامعة الزرقاء الخاصة
-
السير : حجز المركبة وإيقاف الرخصة لمرتكبي هذه المخالفة
-
المياه تنفذ حملة لضبط اعتداءات في الزرقاء
-
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة
-
إنتاج تطلق هوية جديدة تعكس مسيرة ربع قرن في خدمة القطاع الرقمي
-
بلدية معان تنفذ خطة استباقية استعداداً لموسم الشتاء
-
الزعبي مديرا لإدارة السياسات الاقتصادية في الديوان الملكي