النجار: مركز عجلون الثقافي حاضنة للإبداع والشراكات الاستراتيجية

الوكيل الإخباري- قالت عضو مجلس الأعيان العين هيفاء النجار إن مركز عجلون الثقافي الذي افتتحه جلالة الملك عبدالله الثاني في الأول من تشرين الأول الماضي شكل إضافة نوعية لمكانة محافظة عجلون الغنية بميزاتها الطبيعية والجغرافية والجمالية فضلا عن طاقاتها الإبداعية والمواهب المتنوعة لأبنائها.

اضافة اعلان