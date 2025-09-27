النجار: مركز عجلون الثقافي حاضنة للإبداع والشراكات الاستراتيجية

وأكدت النجار خلال زيارتها للمركز اليوم السبت اعتزازها بدوره كحاضنة للإبداع والموهبة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية محليا ووطنيا، مشيرة الى أن المحافظة تشهد أداء متقدما في مجال الحراك الثقافي أسهم في تبادل الخبرات وتعزيز الوعي الثقافي على مستوى المحافظة والوطن.
