السبت 2025-09-27 10:36 م
 

النجار: مركز عجلون الثقافي حاضنة للإبداع والشراكات الاستراتيجية

عجلون: رؤساء جمعيات يدعون لتنفيذ مشاريع التنمية المستدامة
عجلون
 
السبت، 27-09-2025 07:31 م

الوكيل الإخباري-   قالت عضو مجلس الأعيان العين هيفاء النجار إن مركز عجلون الثقافي الذي افتتحه جلالة الملك عبدالله الثاني في الأول من تشرين الأول الماضي شكل إضافة نوعية لمكانة محافظة عجلون الغنية بميزاتها الطبيعية والجغرافية والجمالية فضلا عن طاقاتها الإبداعية والمواهب المتنوعة لأبنائها.

وأكدت النجار خلال زيارتها للمركز اليوم السبت اعتزازها بدوره كحاضنة للإبداع والموهبة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية محليا ووطنيا، مشيرة الى أن المحافظة تشهد أداء متقدما في مجال الحراك الثقافي أسهم في تبادل الخبرات وتعزيز الوعي الثقافي على مستوى المحافظة والوطن.

 
 
