الأربعاء 2025-10-15 05:41 م
 

"النزاهة ومكافحة الفساد" تُنظّم ورشة توعوية حول الأمن السيبراني

"النزاهة ومكافحة الفساد" تُنظّم ورشة توعوية حول الأمن السيبراني
"النزاهة ومكافحة الفساد" تُنظّم ورشة توعوية حول الأمن السيبراني
 
الأربعاء، 15-10-2025 05:25 م
الوكيل الإخباري- نظمت وحدة الأمن السيبراني في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، اليوم الأربعاء، ورشة توعوية لعدد من موظفي الهيئة حول الأمن السيبراني، وذلك تفاعلاً مع شهر التوعية بالأمن السيبراني.اضافة اعلان


وهدفت الورشة التي قدمها رئيس وحدة الأمن السيبراني في الهيئة أحمد ملكاوي، إلى التوعية بأهمية الأمن السيبراني بهدف تحقيق أعلى مستويات الحماية للبيانات والمعلومات في بيئة العمل.

واستمع المشاركون خلال الورشة إلى عرض تقديمي تضمن مفهوم الأمن السيبراني والممارسات الصحيحة التي يجب على مستخدمي شبكة الإنترنت الاستعانة بها لتفادي الجرائم الإلكترونية وعمليات الاختراق والاحتيال.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة ورش تنظمها الوحدة طيلة شهر تشرين الأول الحالي، بمناسبة شهر التوعية بالأمن السيبراني.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

انطلاق حملة "نظفوا العالم" في العقبة

أخبار محلية انطلاق حملة "نظفوا العالم" في العقبة

ل

أخبار محلية مدير الأمن العام يلتقي السفير الفرنسي في عمّان

"النزاهة ومكافحة الفساد" تُنظّم ورشة توعوية حول الأمن السيبراني

أخبار محلية "النزاهة ومكافحة الفساد" تُنظّم ورشة توعوية حول الأمن السيبراني

ل

شؤون برلمانية "الصداقة الأردنية الأوروبية" في الأعيان تبحث أوجه التعاون مع الاتحاد الأوروبي

ت

عربي ودولي "الأرصاد العالمية": ثاني أكسيد الكربون يرتفع لمستويات قياسية في 2024

انخفاض أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثانية

اقتصاد محلي انخفاض أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثانية

أُفتتح اليوم الأربعاء، المبنى الجديد للقادمين والمغادرين التابع لمركز حدود الدرة في محافظة العقبة، بعد استكمال تنفيذ مشروع "تعزيز إدارة الحدود وممارسات الأمن في نقاط الدخول ضمن محافظة العقبة"، والذي ج

أخبار محلية افتتاح مبنى القادمين والمغادرين الجديد التابع لمركز حدود الدرة في العقبة

يلس

أخبار الشركات "طالب أردني يصل أعلى قمة في الوطن العربي دعمًا لمرضى السرطان”



 
 





الأكثر مشاهدة