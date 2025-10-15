"النزاهة ومكافحة الفساد" تُنظّم ورشة توعوية حول الأمن السيبراني

وهدفت الورشة التي قدمها رئيس وحدة الأمن السيبراني في الهيئة أحمد ملكاوي، إلى التوعية بأهمية الأمن السيبراني بهدف تحقيق أعلى مستويات الحماية للبيانات والمعلومات في بيئة العمل.
واستمع المشاركون خلال الورشة إلى عرض تقديمي تضمن مفهوم الأمن السيبراني والممارسات الصحيحة التي يجب على مستخدمي شبكة الإنترنت الاستعانة بها لتفادي الجرائم الإلكترونية وعمليات الاختراق والاحتيال.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة ورش تنظمها الوحدة طيلة شهر تشرين الأول الحالي، بمناسبة شهر التوعية بالأمن السيبراني.
-
أخبار متعلقة
-
انطلاق حملة "نظفوا العالم" في العقبة
-
مدير الأمن العام يلتقي السفير الفرنسي في عمّان
-
افتتاح مبنى القادمين والمغادرين الجديد التابع لمركز حدود الدرة في العقبة
-
وزير الداخلية يرعى احتفال اليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث
-
المستقلة للانتخاب تعلن عن عقد أولى اختبارات منصة "جاهز" للتدريب الانتخابي
-
المومني يزور الاعلامي هيثم الوكيل للاطمئنان عليه
-
وزير الطاقة: الأردن جاهز لتزويد لبنان بالكهرباء
-
الخلايلة يبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك مع الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي