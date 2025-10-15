"النزاهة ومكافحة الفساد" تُنظّم ورشة توعوية حول الأمن السيبراني

05:25 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/750043 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- نظمت وحدة الأمن السيبراني في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، اليوم الأربعاء، ورشة توعوية لعدد من موظفي الهيئة حول الأمن السيبراني، وذلك تفاعلاً مع شهر التوعية بالأمن السيبراني. اضافة اعلان





وهدفت الورشة التي قدمها رئيس وحدة الأمن السيبراني في الهيئة أحمد ملكاوي، إلى التوعية بأهمية الأمن السيبراني بهدف تحقيق أعلى مستويات الحماية للبيانات والمعلومات في بيئة العمل.



واستمع المشاركون خلال الورشة إلى عرض تقديمي تضمن مفهوم الأمن السيبراني والممارسات الصحيحة التي يجب على مستخدمي شبكة الإنترنت الاستعانة بها لتفادي الجرائم الإلكترونية وعمليات الاختراق والاحتيال.



وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة ورش تنظمها الوحدة طيلة شهر تشرين الأول الحالي، بمناسبة شهر التوعية بالأمن السيبراني.

