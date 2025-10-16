٢٣ اصابة اثر حادث تدهور باص عمومي في اربد -صورة

الوكيل الإخباري- تعاملت الفرق المتخصصة في مديرية دفاع مدني شرق اربد وبإسناد من مديرية دفاع مدني غرب اربد والشرطة مع حادث تدهور باص عمومي يعمل على خط (اربد/ زوبيا) على نزول الكسارات في منطقة صمد.



و نتج عن الحادث اصابة (٢٣) شخص بجروح ورضوض مختلفة بالجسم ، حيث تم تقديم الإسعافات الاولية اللازمة لهم ؛ ونقلهم إلى مستشفى الأمير راشد العسكري ومستشفى الأميرة بسمة التعليمي لاستكمال تلقي العلاج .

