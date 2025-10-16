الخميس 2025-10-16 11:57 ص
 

٢٣ اصابة اثر حادث تدهور باص عمومي في اربد -صورة

الخميس، 16-10-2025 10:09 ص

الوكيل الإخباري-  تعاملت الفرق المتخصصة في مديرية دفاع مدني شرق اربد وبإسناد من مديرية دفاع مدني غرب اربد والشرطة مع حادث تدهور باص عمومي يعمل على خط (اربد/ زوبيا) على نزول الكسارات في منطقة صمد. 

و نتج عن الحادث اصابة (٢٣) شخص بجروح ورضوض مختلفة بالجسم ، حيث تم تقديم الإسعافات الاولية اللازمة لهم ؛ ونقلهم إلى مستشفى الأمير  راشد العسكري  ومستشفى الأميرة بسمة التعليمي لاستكمال تلقي العلاج . 

وسيتم فتح تحقيق مروري بالحادث .

 
 
