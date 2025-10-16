٢٣ اصابة اثر حادث تدهور باص عمومي في اربد -صورة

و نتج عن الحادث اصابة (٢٣) شخص بجروح ورضوض مختلفة بالجسم ، حيث تم تقديم الإسعافات الاولية اللازمة لهم ؛ ونقلهم إلى مستشفى الأمير راشد العسكري ومستشفى الأميرة بسمة التعليمي لاستكمال تلقي العلاج .
وسيتم فتح تحقيق مروري بالحادث .
