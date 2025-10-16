شهيدان في خان يونس أحدهما متأثرا بجراحه

11:28 ص

الوكيل الإخباري- أفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد فلسطينيين اثنين، أحدهما جراء استهدافه بقنبلة ألقتها مسيّرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر" صباح اليوم في منطقة بني سهيلا، بمدينة خان يونس، والآخر متأثرا بجراحه بعد إصابته قبل يومين بطلقين ناريين قرب كلية العلوم والتكنولوجيا بالمدينة.





كما استقبل المجمع حالتي إصابة، إحداهما خطيرة، نتيجة إطلاق نار من مسيّرة في منطقة بني سهيلا صباح اليوم.