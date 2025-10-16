التربية: قرار تعديل دوام المدارس لا يشمل الخاصة

وقال حياصات لـ"الوكيل الإخباري" إن لكل مدرسة خاصة خصوصيتها، مشيرًا إلى أن الوزارة لا تُجبر المدارس الخاصة على تعديل الدوام، نظرًا لاختلاف جداول النقل المدرسي وتنظيمها الداخلي.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد عمّمت على مديرياتها مواعيد الدوام الرسمي الجديدة للمدارس الحكومية، والتي سيبدأ العمل بها اعتبارًا من صباح يوم الأحد الموافق 2 تشرين الثاني 2025، وحتى بداية شهر رمضان المبارك.
وبيّنت الوزارة أن الطابور الصباحي في مدارس الفترة الواحدة سيبدأ عند الساعة 8:15 صباحًا، فيما تبدأ الحصة الدراسية الأولى عند الساعة 8:30 صباحًا، وتكون مدة الحصة 45 دقيقة.
