إغلاقات وتحويلات مرورية في عمان الجمعة - اسماء الشوارع

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة السير وبالتعاون مع الجمعية الأردنية للماراثونات "اركض للأردن" (Run Jordan)، أنه وبالتزامن مع انطلاق برومين ماراثون عمّان، سيتم تنفيذ خطة الإغلاقات والتحويلات المرورية في العاصمة عمّان، الجمعة.

وستكون الإغلاقات على النحو التالي، إغلاق الطريق الممتد من مجمع المحطة مرورا بشارع الجيش باتجاهيه والساحة الهاشمية وشارع قريش وشارع علي بن أبي طالب وصولا إلى إشارات المهاجرين، مرورا بشارع عمر مطر وشارع الملك طلال وشارع الهاشمي، اعتبارا من الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا، ضمن مسار سباقي الـ 42 كم (الفردي/التتابع) و21 كم.


كما سيتم إغلاق شارع الملكة علياء ما بين دوار المدينة الرياضية ودوار الداخلية بشكل تام، من الساعة السادسة صباحا، إضافة إلى شارع الملكة نور ما بين دوار الداخلية والدوار الرابع وذلك من الساعة السابعة صباحا.


وستشمل الإغلاقات كذلك شارع عقبة بن نافع وشارع الأميرة بسمة بشكل كامل، من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا، ضمن مسار سباق الـ10 كم الذي ينطلق في الساعة التاسعة صباحا.

 
 
