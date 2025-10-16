الخميس 2025-10-16 01:48 م
 

حقيقة وفاة الفنان التركي إبراهيم تاتلس

إبراهيم تاتلس
 
الخميس، 16-10-2025 11:56 ص
الوكيل الإخباري-   تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أنباء تفيد بوفاة الفنان التركي الشهير إبراهيم تاتلس إثر حادث سير، ما أثار حالة من القلق والجدل في تركيا والعالم العربي.اضافة اعلان


لكن وسائل الإعلام التركية، وعلى رأسها صحيفة "مانيسا مانشيت"، نفت الخبر بشكل قاطع، مؤكدة أن تاتلس، البالغ من العمر 73 عامًا، بصحة جيدة ويعيش حياته بشكل طبيعي في إسطنبول، نافية كل الشائعات المتداولة.

