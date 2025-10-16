آفاق للطاقة (المناصير للزيوت والمحروقات) تستحوذ على كامل حصص شركة التكنولوجيا المركزية للغاز ( سنترال غاز )

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة آفاق للطاقة – المناصير للزيوت والمحروقات عن استحواذها الكامل على حصص شركة التكنولوجيا المركزية للغاز (Central Gas)، في خطوة استراتيجية جديدة تعكس توجه الشركة نحو التوسع في مختلف قطاعات الطاقة داخل المملكة.

ويأتي هذا الاستحواذ ضمن خطة شمولية وضعتها الشركة لتعزيز حضورها في قطاع الغاز وتوسيع نطاق خدماتها لتشمل حلولًا متكاملة تغطي سلسلة الإمداد في قطاع الطاقة، بدءًا من الوقود والغاز البترولي المسال والغاز الطبيعي المضغوط ,وصولًا إلى الخدمات اللوجستية والفنية.



وأكدت إدارة الشركة أن هذه الخطوة تمثل مرحلة جديدة من النمو والتطور ضمن مسار المناصير للطاقة نحو التنويع وتوسيع قاعدة أعمالها، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز أمن الطاقة في الأردن، مشيرةً إلى أن الشركة ستعمل على تطوير الأعمالوفق أعلى معايير السلامة والكفاءة والجودة.