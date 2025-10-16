آفاق للطاقة (المناصير للزيوت والمحروقات) تستحوذ على كامل حصص شركة التكنولوجيا المركزية للغاز ( سنترال غاز )

ويأتي هذا الاستحواذ ضمن خطة شمولية وضعتها الشركة لتعزيز حضورها في قطاع الغاز وتوسيع نطاق خدماتها لتشمل حلولًا متكاملة تغطي سلسلة الإمداد في قطاع الطاقة، بدءًا من الوقود والغاز البترولي المسال والغاز الطبيعي المضغوط ,وصولًا إلى الخدمات اللوجستية والفنية.
وأكدت إدارة الشركة أن هذه الخطوة تمثل مرحلة جديدة من النمو والتطور ضمن مسار المناصير للطاقة نحو التنويع وتوسيع قاعدة أعمالها، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز أمن الطاقة في الأردن، مشيرةً إلى أن الشركة ستعمل على تطوير الأعمالوفق أعلى معايير السلامة والكفاءة والجودة.
ويُذكر أن المناصير للزيوت والمحروقات تُعد من اللاعبين الرئيسيين في قطاع الطاقة الأردني، إذ تقدم خدمات متكاملة تشمل تزويد الوقود، زيوت التشحيم، الغاز،الاسفلت وخدمات النقل والتوزيع، مع التزام دائم بمعايير الجودة والاستدامة، تأكيدًا على رؤيتها في بناء منظومة طاقة وطنية متكاملة ومستدامة.
