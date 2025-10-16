الجيش الإسرائيلي: الاستعدادات مستمرة مع مصر لفتح معبر رفح

وأكدت أنه لن تمر أي مساعدات عبر معبر رفح في الوقت الحالي.
وأضافت أن الاستعدادات لفتح معبر رفح أمام حركة الأفراد مستمرة بالتنسيق بين إسرائيل ومصر، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد فتح المعبر في مرحلة لاحقة.
ويُعد معبر رفح المنفذ البري الوحيد لسكان غزة إلى العالم الخارجي، ويكتسب أهمية إنسانية كبيرة في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع.
