الخميس 2025-10-16 11:58 ص
 

الجيش الإسرائيلي: الاستعدادات مستمرة مع مصر لفتح معبر رفح

معبر رفح
معبر رفح
 
الخميس، 16-10-2025 10:21 ص
الوكيل الإخباري-  قالت وحدة (تنسيق أعمال الحكومة في المناطق) التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، إن الاستعدادات جارية مع مصر لفتح معبر رفح أمام حركة الأفراد، إلا أن موعد الفتح سيُعلن في مرحلة لاحقة.اضافة اعلان


وأكدت أنه لن تمر أي مساعدات عبر معبر رفح في الوقت الحالي.

وأضافت أن الاستعدادات لفتح معبر رفح أمام حركة الأفراد مستمرة بالتنسيق بين إسرائيل ومصر، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد فتح المعبر في مرحلة لاحقة.

ويُعد معبر رفح المنفذ البري الوحيد لسكان غزة إلى العالم الخارجي، ويكتسب أهمية إنسانية كبيرة في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

تتتت

فن ومشاهير حقيقة وفاة الفنان التركي إبراهيم تاتلس

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي يسلم مفاتيح الشقق السكنية وشهادات الانتفاع للأسر المستفيدة.

أخبار محلية تسليم 10 شقق سكنية للأسر العفيفة في أبو علندا

نقود

اقتصاد محلي قرابة 4.7 مليار دينار قيمة الحوالات عبر المحافظ الإلكترونية منذ بداية العام

ارشيفية

فلسطين شهيدان في خان يونس أحدهما متأثرا بجراحه

ا

فن ومشاهير حقيقة نقل فضل شاكر إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية حادة

dccd

أخبار الشركات آفاق للطاقة (المناصير للزيوت والمحروقات) تستحوذ على كامل حصص شركة التكنولوجيا المركزية للغاز ( سنترال غاز )

7ه

منوعات اليوم العالمي للغذاء.. مناسبة لتعزيز الوعي ومكافحة الجوع عالميا

مبنى وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية تعديل أوقات الدوام الرسمي للمدارس في الاردن



 
 





الأكثر مشاهدة