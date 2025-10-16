مخاطبة نيابية للسلطات السعودية حول قرار منع الحافلات الأردنية من نقل الحجاج

وأكد الكباريتي في رسالته عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع المملكتين، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، مشيدًا بما وصلت إليه العلاقات الثنائية من تعاون راسخ ومواقف مشتركة تجاه القضايا العربية والإسلامية.
وأشار إلى أن القرار السعودي الأخير يمس بشكل مباشر شركات النقل الأردنية التي تعتمد على نقل الحجاج والمعتمرين، موضحًا أن أكثر من 500 حافلة، لا يزيد عمرها التشغيلي عن 3 إلى 5 سنوات، ستتأثر بالقرار، مما قد ينعكس سلبًا على أوضاع المستثمرين والعاملين في هذا القطاع الحيوي.
