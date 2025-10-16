مخاطبة نيابية للسلطات السعودية حول قرار منع الحافلات الأردنية من نقل الحجاج

الوكيل الإخباري- وجّه رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية – السعودية، النائب عبد الباسط الكباريتي، رسالة إلى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية – الأردنية في مجلس الشورى السعودي، الدكتور إبراهيم القناص، دعا فيها إلى بحث تداعيات القرار القاضي بعدم السماح بدخول الحافلات الأردنية إلى أراضي المملكة العربية السعودية، لما لذلك من أثر مباشر على شركات النقل الأردنية العاملة في نقل الحجاج والمعتمرين.



وأكد الكباريتي في رسالته عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع المملكتين، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، مشيدًا بما وصلت إليه العلاقات الثنائية من تعاون راسخ ومواقف مشتركة تجاه القضايا العربية والإسلامية.



وأشار إلى أن القرار السعودي الأخير يمس بشكل مباشر شركات النقل الأردنية التي تعتمد على نقل الحجاج والمعتمرين، موضحًا أن أكثر من 500 حافلة، لا يزيد عمرها التشغيلي عن 3 إلى 5 سنوات، ستتأثر بالقرار، مما قد ينعكس سلبًا على أوضاع المستثمرين والعاملين في هذا القطاع الحيوي.

