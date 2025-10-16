الخميس 2025-10-16 01:46 م
 

إعلان أسماء الدفعة الرابعة للطلبة المرشحين للقبول في كليتي نسيبة ورفيدة للتمريض

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 
الخميس، 16-10-2025 12:24 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس الموافق 16-10-2025 على موقعها الإلكتروني أسماء الدفعة الرابعة والأخيرة من الطلبة المرشحين للقبول في تخصصات كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية للتمريض والقبالة والمهن الطبية المساندة لمرحلة الدبلوم المتوسط للعام الجامعي 2025-2026 ، كما ستقوم الوحدة بإرسال رسائل نصية للطلبة المرشحين بنتيجة ترشيحهم على أرقام هواتفهم الخلوية.

اضافة اعلان


وللاستفسار عن قبول طالب الرجاء الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوحدة/قسم الدبلوم المتوسط على العنوان التالي: WWW.ADMHEC.GOV.JO

 
 
gnews

أحدث الأخبار

8ه8ه

فيديو منوع سعد العريفي : بعض الموظفين غالي جدا عند المدير ليس لانه مُنجر ولا مُتحمس ولا مُخلص، ولكن لأن لسانه عسل 😅!

888

فيديو منوع الزعاق: مواليد أكتوبر يتميزون بصحة أفضل وصفات مميزة

8

فيديو منوع وزير الرياضة يلتقط سيلفي مع الجماهير تلبيةً لطلب مشجع سعودي 💚📷

جامعة اليرموك

أخبار محلية "اليرموك" تنظم فعالية باليوم العالمي للعصا البيضاء

9خ9خ

فيديو منوع فقط في السعودية : حادث مروري ينتهي بحبة خشم وابتسامة ❤️

خهم

فيديو منوع شبيه نواف بوشل يحتفل بدخول نواف للملعب 😂📷

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

فلسطين نتنياهو: المعركة لم تنتهِ في غزة والمنطقة

7ه

فيديو منوع الاكثر تداولًا : خروف يبدو ناقدًا على تنفيذ مراهق لترند رقصة جديدة 😂!!



 
 





الأكثر مشاهدة