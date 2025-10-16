إعلان أسماء الدفعة الرابعة للطلبة المرشحين للقبول في كليتي نسيبة ورفيدة للتمريض

الوكيل الإخباري- أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس الموافق 16-10-2025 على موقعها الإلكتروني أسماء الدفعة الرابعة والأخيرة من الطلبة المرشحين للقبول في تخصصات كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية للتمريض والقبالة والمهن الطبية المساندة لمرحلة الدبلوم المتوسط للعام الجامعي 2025-2026 ، كما ستقوم الوحدة بإرسال رسائل نصية للطلبة المرشحين بنتيجة ترشيحهم على أرقام هواتفهم الخلوية.

