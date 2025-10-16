إعلان أسماء الدفعة الرابعة للطلبة المرشحين للقبول في كليتي نسيبة ورفيدة للتمريض

وللاستفسار عن قبول طالب الرجاء الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوحدة/قسم الدبلوم المتوسط على العنوان التالي: WWW.ADMHEC.GOV.JO
-
أخبار متعلقة
-
"اليرموك" تنظم فعالية باليوم العالمي للعصا البيضاء
-
بحث التعاون بين المجلس التمريضي الأردني ونقابة التمريض المصرية
-
صندوق الحسين للإبداع يقدم دعما لجائزة الحسين لأبحاث السرطان
-
"الأشغال": إغلاق طريق الموجب لمدة 3 أسابيع
-
المياه تنفي صحة شراءها 20 سيارة "لاندكروزر"
-
وزير الصحة: الأردن حمل أعباء اللجوء وأنشأ مستشفيات واستقبل مرضى
-
استمرار دوام المواصفات والمقاييس الجمعة والسبت لنهاية الشهر في حرة الزرقاء
-
إغلاقات وتحويلات مرورية في عمان الجمعة - اسماء الشوارع