المحكمة الدستورية تنظم ندوة حول عمل المحاكم والمجالس الدستورية

ويشارك في أعمال الندوة التي تعقد ليومين في العاصمة عمان، رؤساء وأعضاء كل من المحكمة الدستورية العليا في مصر والمحكمة الاتحادية العليا في العراق والمجلس الدستوري اللبناني والمحكمة الدستورية المغربية والمحكمة الدستورية العليا في فلسطين.
وتهدف الندوة إلى مناقشة الأطر المؤسسية لعمل المحاكم والمجالس الدستورية ومناقشة صلاحيات المحاكم الدستورية في المحاور "تفسير النصوص الدستورية وحدودها واختصاص المحاكم والمجالس الدستورية في المنازعات الانتخابية في ظل مبدأ الفصل بين السلطات وآليات تعيين أعضاء المحاكم والمجالس الدستورية والحصانات التي يتمتعون بها".
