المحكمة الدستورية تنظم ندوة حول عمل المحاكم والمجالس الدستورية

الوكيل الإخباري- نظمت المحكمة الدستورية الأردنية، ندوة إقليمية حول الأطر المؤسسية لعمل المحاكم والمجالس الدستورية، بالتعاون مع برنامج حكم القانون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – مؤسسة كونراد أديناور.

ويشارك في أعمال الندوة التي تعقد ليومين في العاصمة عمان، رؤساء وأعضاء كل من المحكمة الدستورية العليا في مصر والمحكمة الاتحادية العليا في العراق والمجلس الدستوري اللبناني والمحكمة الدستورية المغربية والمحكمة الدستورية العليا في فلسطين.