الخميس 2025-10-16 11:57 ص
 

المحكمة الدستورية تنظم ندوة حول عمل المحاكم والمجالس الدستورية

الخميس، 16-10-2025 10:50 ص

الوكيل الإخباري-    نظمت المحكمة الدستورية الأردنية، ندوة إقليمية حول الأطر المؤسسية لعمل المحاكم والمجالس الدستورية، بالتعاون مع برنامج حكم القانون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – مؤسسة كونراد أديناور.

ويشارك في أعمال الندوة التي تعقد ليومين في العاصمة عمان، رؤساء وأعضاء كل من المحكمة الدستورية العليا في مصر والمحكمة الاتحادية العليا في العراق والمجلس الدستوري اللبناني والمحكمة الدستورية المغربية والمحكمة الدستورية العليا في فلسطين.


وتهدف الندوة إلى مناقشة الأطر المؤسسية لعمل المحاكم والمجالس الدستورية ومناقشة صلاحيات المحاكم الدستورية في المحاور "تفسير النصوص الدستورية وحدودها واختصاص المحاكم والمجالس الدستورية في المنازعات الانتخابية في ظل مبدأ الفصل بين السلطات وآليات تعيين أعضاء المحاكم والمجالس الدستورية والحصانات التي يتمتعون بها".

 
 
