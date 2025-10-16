بعد ضجة حلقة عزة سعيد.. إدوارد يحذفها ويقدم اعتذاراً رسمياً

الوكيل الإخباري- أثار ظهور الفنانة عزة سعيد في برنامج القاهرة يوم الاربعاء جدلاً واسعاً بعد تصريحات غريبة أدلت بها، ما دفع الجمهور للتساؤل عن حالتها الصحية.

الفنان إدوارد قدّم اعتذاراً رسمياً، وأعلن حذف الحلقة من جميع المنصات احتراماً لمشاعر الجمهور، مؤكدًا أن ما حدث لم يكن مقصوداً.



وفي بيانه، قال إدوارد إنه فوجئ بسير الحوار على نحو غير متوقع، واحتراماً للضيفة اختصر الفقرة، مضيفاً: "أعتذر لكل من شعر بالانزعاج".



يُذكر أن عزة سعيد شاركت في أفلام بارزة مطلع الألفية، لكنها ابتعدت عن الساحة لسنوات قبل ظهورها المثير للجدل