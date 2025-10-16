الخميس 2025-10-16 01:47 م
 

استمرار دوام المواصفات والمقاييس الجمعة والسبت لنهاية الشهر في حرة الزرقاء

مبنى مؤسسة المواصفات والمقاييس
مبنى مؤسسة المواصفات والمقاييس
 
الخميس، 16-10-2025 12:11 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية عن استمرار دوام كوادرها في مركز جمرك المنطقة الحرة الزرقاء أيام الجمعة والسبت لنهاية الشهر الحالي، وذلك بهدف تسريع وتسهيل الحصول على الموافقات اللازمة على المركبات وقبل بدء تطبيق التعليمات التنظيمية الجديدة مطلع شهر تشرين الثاني المقبل.اضافة اعلان


وقالت المؤسسة إن هذا القرار يأتي ضمن إجراءات استثنائية اتخذتها لضمان حصول المستوردين والتجار على الموافقات اللازمة على المركبات خلال هذه الفترة لاستكمال الاجراءات مع الجهات المختصة الأخرى، وذلك يأتي حرصاً من المؤسسة على ضمان انسيابية العمل وتقديم الخدمات دون أي تأخير. وبما يدعم النشاط التجاري والاستثماري في المملكة..

وأكدت المؤسسة التزامها بالعمل بكفاءة عالية لتطبيق التعليمات الجديدة المتعلقة بالمركبات وبكل مرونة وشفافية، وبما يسهم في تنظيم سوق المركبات وحماية المستهلك.
 
 
