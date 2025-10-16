استمرار دوام المواصفات والمقاييس الجمعة والسبت لنهاية الشهر في حرة الزرقاء

وقالت المؤسسة إن هذا القرار يأتي ضمن إجراءات استثنائية اتخذتها لضمان حصول المستوردين والتجار على الموافقات اللازمة على المركبات خلال هذه الفترة لاستكمال الاجراءات مع الجهات المختصة الأخرى، وذلك يأتي حرصاً من المؤسسة على ضمان انسيابية العمل وتقديم الخدمات دون أي تأخير. وبما يدعم النشاط التجاري والاستثماري في المملكة..
وأكدت المؤسسة التزامها بالعمل بكفاءة عالية لتطبيق التعليمات الجديدة المتعلقة بالمركبات وبكل مرونة وشفافية، وبما يسهم في تنظيم سوق المركبات وحماية المستهلك.
-
أخبار متعلقة
-
"اليرموك" تنظم فعالية باليوم العالمي للعصا البيضاء
-
بحث التعاون بين المجلس التمريضي الأردني ونقابة التمريض المصرية
-
صندوق الحسين للإبداع يقدم دعما لجائزة الحسين لأبحاث السرطان
-
"الأشغال": إغلاق طريق الموجب لمدة 3 أسابيع
-
المياه تنفي صحة شراءها 20 سيارة "لاندكروزر"
-
وزير الصحة: الأردن حمل أعباء اللجوء وأنشأ مستشفيات واستقبل مرضى
-
إعلان أسماء الدفعة الرابعة للطلبة المرشحين للقبول في كليتي نسيبة ورفيدة للتمريض
-
إغلاقات وتحويلات مرورية في عمان الجمعة - اسماء الشوارع