النشامى يواجهون المنتخب الفلسطيني في التصفيات الحاسمة لكأس العالم

الوكيل الإخباري- يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم، نظيره الفلسطيني في ماليزيا عند الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من منافسات الدور الحاسم المؤهل لمونديال 2026.



وأكد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم المغربي جمال سلامي، جاهزية المنتخب للقاء نظيره الفلسطيني، إذ قال خلال مؤتمر صحفي الاثنين، إنه يحترم المنتخب الفلسطيني الذي يمتلك عناصر مميزة، لكن ثقته بمنتخب النشامى كبيرة لتحقيق المطلوب في المواجهة.

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وأضاف: "طوينا صفحة المباراة الأولى التي انتهت بالتعادل مع الكويت 1-1، وعالجنا بعض السلبيات وعززنا الإيجابيات التي رصدناها في اللقاء".