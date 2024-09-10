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النشامى يواجهون المنتخب الفلسطيني في التصفيات الحاسمة لكأس العالم

النشامى يواجهون الفدائي
النشامى يواجهون الفدائي
الثلاثاء، 10-09-2024 08:37 ص

الوكيل الإخباري- يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم، نظيره الفلسطيني في ماليزيا عند الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من منافسات الدور الحاسم المؤهل لمونديال 2026.

وأكد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم المغربي جمال سلامي، جاهزية المنتخب للقاء نظيره الفلسطيني، إذ قال خلال مؤتمر صحفي الاثنين، إنه يحترم المنتخب الفلسطيني الذي يمتلك عناصر مميزة، لكن ثقته بمنتخب النشامى كبيرة لتحقيق المطلوب في المواجهة.

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وأضاف: "طوينا صفحة المباراة الأولى التي انتهت بالتعادل مع الكويت 1-1، وعالجنا بعض السلبيات وعززنا الإيجابيات التي رصدناها في اللقاء".


وأجرى المنتخب الحصة التدريبية الأخيرة الاثنين على ملعب المباراة، بقيادة المدرب جمال سلامي، حيث أظهر اللاعبون الجاهزية التامة قبل اللقاء، تأهبا للمواجهة المنتظرة.

وحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الفرق أصحاب المركز الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات. 

 

 
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