النقل البري تسمح للهايبرد بالعمل على السفريات الخارجية

وأضاف الشبيلات أنه يتم حالياً دراسة السماح بترخيص سيارات النقل العام الدولي (السفريات الخارجية) للعمل بالكهرباء وامكانية سيرها لمسافات طويلة.
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