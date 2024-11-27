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النقل البري تسمح للهايبرد بالعمل على السفريات الخارجية

هيئة تنظيم النقل البري
هيئة تنظيم النقل البري
الأربعاء، 27-11-2024 03:29 م
الوكيل الإخباري- صرح مدير عام هيئة تنظيم النقل البري علاء الشبيلات أن مجلس إدارة الهيئة  قد أقر السماح بتسجيل المركبات العاملة على نظام الهجين (الهايبرد) للعمل على خدمة نقل الركاب بواسطة سيارات السفريات الخارجية، حيث تم السير بكافة الإجراءات مع الجهات ذات العلاقة وتم مخاطبة إدارة ترخيص السواقين والمركبات لتفعيل العمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 27-11-2024.اضافة اعلان


وأضاف الشبيلات أنه يتم حالياً دراسة السماح بترخيص سيارات النقل العام الدولي (السفريات الخارجية) للعمل بالكهرباء وامكانية سيرها لمسافات طويلة.
 
gnews

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