انخفاض مؤشر نازداك الأميركي 249 نقطة

الجمعة، 29-08-2025 11:32 م

الوكيل الإخباري- انخفض، اليوم الجمعة، مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 249 نقطة ليصل إلى 21455 نقطة أي بنسبة انخفاض 1.15 بالمئة.

وانخفض كذلك مؤشر "داو جونز" الصناعي، 92 نقطة، ليصل إلى 45544 نقطة، فيما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 41 نقطة ليصل إلى 6460 نقطة.


إلى ذلك، استقر سعر النفط الأميركي "وست تكساس"، عند 63.98 دولار للبرميل الواحد.


بترا

 
 
