انخفاض مؤشر نازداك الأميركي 249 نقطة

وانخفض كذلك مؤشر "داو جونز" الصناعي، 92 نقطة، ليصل إلى 45544 نقطة، فيما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 41 نقطة ليصل إلى 6460 نقطة.
إلى ذلك، استقر سعر النفط الأميركي "وست تكساس"، عند 63.98 دولار للبرميل الواحد.
بترا
-
أخبار متعلقة
-
تراجع إيرادات روسيا من الغاز الطبيعي بنحو 6%
-
الأسهم الأوروبية تنخفض وتسجل خسارة أسبوعية ومكاسب شهرية
-
الذهب ينخفض عالمياً لكنه يتجه لتحقيق مكاسب شهرية
-
أسعار النفط تتراجع عالمياً لكنها تتجه لمكاسب أسبوعية
-
الدولار يتراجع والمعادن تحقق مكاسب بقيادة النحاس والألمنيوم
-
روسيا تمدد حظر تصدير البنزين حتى نهاية تشرين الثاني المقبل
-
انخفاض معظم أسواق الأسهم الأوروبية عند الإغلاق
-
روسيا: تراجع الاحتياطي الدولي إلى 682.8 مليار دولار