الوطني لحقوق الإنسان ينظم جلسة توعوية حول الحياة الحزبية للطلبة

وأوضح المركز في بيان اليوم الخميس، أن الجلسة تضمنت عرضا قدمه رئيس وحدة الصكوك الدولية في المركز، المحامي رامي الهاشم، حول أبرز ما تضمنه قانون الأحزاب الأردني رقم (7) لسنة 2022، وما يشكله من إطار قانوني ضامن لحرية العمل الحزبي داخل الجامعات، إضافة إلى توضيح بنود نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية وآليات تنفيذه في مؤسسات التعليم العالي، بما يضمن بيئة جامعية محايدة وآمنة.
كما استعرض رئيس وحدة التوعية والتدريب في المركز المحامي عمر بني مصطفى، دور المركز الوطني لحقوق الإنسان في دعم ثقافة حقوق الإنسان والحريات العامة، مشيراً إلى أن مشاركة الشباب في الحياة السياسية تعد ركناً جوهرياً في بناء مجتمع ديمقراطي قائم على المواطنة الفاعلة.
من جهته، أكد مدير دائرة النشاطات في الجامعة، الدكتور علاء الحساسنة، حرص الجامعة على دعم المبادرات الوطنية التي تسهم في توسيع مدارك الشباب تجاه القضايا العامة وترسيخ قيم الحوار والمشاركة الديمقراطية انسجاماً مع مسار التحديث السياسي في المملكة.
وفي ختام الجلسة، قدّم وفد المركز درعاً تكريمياً للدكتورة شروق العيدي، مساعد عميد شؤون الطلبة، تقديراً للتعاون المستمر والفعال بين الطرفين ضمن جهود المركز الوطني لحقوق الإنسان في تنفيذ برامج التوعية والتثقيف الحقوقي في مؤسسات التعليم العالي، والتي تشمل عدداً من الجامعات الرسمية في المحافظات، بهدف الارتقاء بوعي الطلبة بحقوقهم وواجباتهم السياسية وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة.
