 
الأحد 2024-09-29 04:37 م
 
 

امانة عمان تشارك في ماراثون القراءة الوطني 2024

فعاليات ماراثون القراءة
فعاليات ماراثون القراءة
الأحد، 29-09-2024 03:30 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت دائرة المكتبات العامة في امانة عمان الكبرى عن تقديم 1000 كتاب بموضوعات متنوعة  بالتعاون مع مؤسسة عبد الحميد شومان ، ليتم توزيعها  بالمجان وذلك خلال مشاركتها في فعاليات ماراثون القراءة الذي يقام اليوم بالتزامن مع اليوم الوطني للقراءة .اضافة اعلان


واشارت مدير دائرة المكتبات العامة في الامانة المهندسة جلنار الهواري ، الى دور الامانة البارز في دعم الفعاليات والنشاطات الثقافية المتنوعة ومنها القراءة ، حيث تقوم بتقديم مجموعات من الكتب على سبيل الاهداء للمكتبات العامة على اختلاف أنواعها إضافة إلى مساهمتها بنشر وطباعة الكتب الثقافية .

ولفتت الى استضافة دائرة المكتبات العامة اليوم فعاليات الماراثون من خلال مشاركة عشر مكتبات فرعية ، وهي (الراية ، وقتيبة ، البشائر ، وادي السير ، البيادر ، صويلح  ، بيت السينما ، الاميرة بديعة ، المقابلين ، عدن ) .

وبينت الهواري ان دائرة المكتبات في امانة عمان تسعى لتحقيق هدف استراتيجي بتعزيز التنمية الثقافية مع الحفاظ على تراث وأصالة المدينة وتجذير مفهوم المشاركة والتمكين المجتمعي والتفاعل الإيجابي لدى أفراد المجتمع .

وتخلل فعاليات الماراثون ، التي استضافتها عدد من مكتبات أمانة عمان بحضور أعضاء من مجلس أمانة عمان ، عدة نشاطات ثقافية شملت  ؛ الحكواتي ، وقراءة القصص للأطفال ، والخط العربي ، والرسم بالألوان والمعجون ، والرسم على الوجوه ، وألعاب التيليماتش .
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

خاص بالوكيل كلاب ضالة تنهش طفلا حتى الموت جنوبي عمان

يحيى الفخراني

فن ومشاهير أول رد من يحيى الفخراني حول مشاركته في رمضان 2025

وزير الزراعة خالد الحنيفات

أخبار محلية الحنيفات: مليار طن حجم الهدر الغذائي عالميا تكفي لإشباع 800 مليون يتضورون جوعا

السفير زهير النسور

أخبار محلية السفير النسور يقدم أوراق اعتماده لرئيس الجبل الأسود

الجيش اللبناني ينتشر في شوارع لبنان

عربي ودولي ميقاتي: لن نقبل باستباحة الطرقات والجيش مستعد لتطبيق الـ 1701

مياه سيدني تتحول للأخضر

منوعات ذعر في سيدني بعد تحول مياه إلى الأخضر

فعاليات ماراثون القراءة

أخبار محلية امانة عمان تشارك في ماراثون القراءة الوطني 2024

تعبيرية

طب وصحة كيف يجب أن تكون تغذية مرضى القلب والأوعية الدموية؟



 


الأكثر مشاهدة