امانة عمان تشارك في ماراثون القراءة الوطني 2024

03:30 م

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الوكيل الإخباري- أعلنت دائرة المكتبات العامة في امانة عمان الكبرى عن تقديم 1000 كتاب بموضوعات متنوعة بالتعاون مع مؤسسة عبد الحميد شومان ، ليتم توزيعها بالمجان وذلك خلال مشاركتها في فعاليات ماراثون القراءة الذي يقام اليوم بالتزامن مع اليوم الوطني للقراءة . اضافة اعلان





واشارت مدير دائرة المكتبات العامة في الامانة المهندسة جلنار الهواري ، الى دور الامانة البارز في دعم الفعاليات والنشاطات الثقافية المتنوعة ومنها القراءة ، حيث تقوم بتقديم مجموعات من الكتب على سبيل الاهداء للمكتبات العامة على اختلاف أنواعها إضافة إلى مساهمتها بنشر وطباعة الكتب الثقافية .



ولفتت الى استضافة دائرة المكتبات العامة اليوم فعاليات الماراثون من خلال مشاركة عشر مكتبات فرعية ، وهي (الراية ، وقتيبة ، البشائر ، وادي السير ، البيادر ، صويلح ، بيت السينما ، الاميرة بديعة ، المقابلين ، عدن ) .



وبينت الهواري ان دائرة المكتبات في امانة عمان تسعى لتحقيق هدف استراتيجي بتعزيز التنمية الثقافية مع الحفاظ على تراث وأصالة المدينة وتجذير مفهوم المشاركة والتمكين المجتمعي والتفاعل الإيجابي لدى أفراد المجتمع .



وتخلل فعاليات الماراثون ، التي استضافتها عدد من مكتبات أمانة عمان بحضور أعضاء من مجلس أمانة عمان ، عدة نشاطات ثقافية شملت ؛ الحكواتي ، وقراءة القصص للأطفال ، والخط العربي ، والرسم بالألوان والمعجون ، والرسم على الوجوه ، وألعاب التيليماتش .