انطلاق الدورة البرامجية الجديدة لإذاعة الجامعة الأردنية

تشكيلات أكاديمية في الجامعة الأردنية - أسماء
الوكيل الإخباري-    انطلقت، اليوم الأحد، الدورة البرامجية الجديدة لإذاعة الجامعة الأردنية على موجتي (94.9) و(93.3) FM، بإطلالة متجددة تهدف إلى تطوير محتوى الإذاعة وتعزيز دورها التفاعلي في خدمة الطلبة والمجتمع الجامعي، وترسيخ حضورها كمنصة إعلامية تعليمية وثقافية داعمة للرسالة الوطنية للجامعة.

وأكد رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات في بيان للجامعة، أن الإذاعة تشكل أحد أذرع الجامعة في نشر المعرفة وتقديم خطاب إعلامي هادف ومسؤول، مشددا على الدور الحيوي الذي يلعبه الإعلام الجامعي في بناء الوعي ودعم الطلبة في التعبير عن أفكارهم وصقل شخصياتهم.


وقال عبيدات "إن الإعلام اليوم شريك في صناعة الوعي وتشكيل الفكر، وإذاعة الجامعة الأردنية تمثل منبرا يعكس هوية الجامعة ويترجم قيمها عبر محتوى وطني، ثقافي، شبابي، وفكري، فالجامعة حريصة على أن تبقى الإذاعة مساحة حرة للطلبة تتيح لهم التعبير والإبداع والمشاركة الفاعلة في القضايا المجتمعية والتعليمية".

 
 
