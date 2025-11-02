انطلاق الدورة البرامجية الجديدة لإذاعة الجامعة الأردنية

الوكيل الإخباري- انطلقت، اليوم الأحد، الدورة البرامجية الجديدة لإذاعة الجامعة الأردنية على موجتي (94.9) و(93.3) FM، بإطلالة متجددة تهدف إلى تطوير محتوى الإذاعة وتعزيز دورها التفاعلي في خدمة الطلبة والمجتمع الجامعي، وترسيخ حضورها كمنصة إعلامية تعليمية وثقافية داعمة للرسالة الوطنية للجامعة.

اضافة اعلان



وأكد رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات في بيان للجامعة، أن الإذاعة تشكل أحد أذرع الجامعة في نشر المعرفة وتقديم خطاب إعلامي هادف ومسؤول، مشددا على الدور الحيوي الذي يلعبه الإعلام الجامعي في بناء الوعي ودعم الطلبة في التعبير عن أفكارهم وصقل شخصياتهم.