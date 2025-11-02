انطلاق الدورة البرامجية الجديدة لإذاعة الجامعة الأردنية

وأكد رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات في بيان للجامعة، أن الإذاعة تشكل أحد أذرع الجامعة في نشر المعرفة وتقديم خطاب إعلامي هادف ومسؤول، مشددا على الدور الحيوي الذي يلعبه الإعلام الجامعي في بناء الوعي ودعم الطلبة في التعبير عن أفكارهم وصقل شخصياتهم.
وقال عبيدات "إن الإعلام اليوم شريك في صناعة الوعي وتشكيل الفكر، وإذاعة الجامعة الأردنية تمثل منبرا يعكس هوية الجامعة ويترجم قيمها عبر محتوى وطني، ثقافي، شبابي، وفكري، فالجامعة حريصة على أن تبقى الإذاعة مساحة حرة للطلبة تتيح لهم التعبير والإبداع والمشاركة الفاعلة في القضايا المجتمعية والتعليمية".
