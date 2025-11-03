الإثنين 2025-11-03 01:16 ص
 

بيلد: ثلث الشركات الألمانية تخطط لخفض الوظائف في العام المقبل

H
أرشيفية
 
الإثنين، 03-11-2025 12:39 ص

الوكيل الإخباري- تستمر الأزمة الاقتصادية في ألمانيا في التفاقم، إذ تُخطط ثلث الشركات الألمانية لتقليص الوظائف وتسريح بعض العاملين فيها  في العام المقبل.

جاء ذلك في نتائج استطلاع أجراه معهد الاقتصاد الألماني ونشرته صحيفة بيلد.

ووفقا لها، برز الوضع الأكثر صعوبة في القطاع الصناعي، حيث أعلنت 41% من الشركات عن تسريحات مرتقبة للعاملين. كما يشهد النشاط الاستثماري تراجعا، حيث لا تخطط 33% من الشركات للاستثمار في مشاريع جديدة.

اضافة اعلان


ويشير مؤلفو الدراسة إلى أن "الشركات تعاني من ضغوط جيوسياسية هائلة، وبدون إصلاحات حكومية، أصبح من غير المرجح بشكل متزايد أن تحقق البرامج الحكومية التي تبلغ قيمتها مليارات كثيرة، التأثير المطلوب".


وفي 28 أكتوبر، صرحت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاثرين رايش بأن بلادها تشهد حالة من التباطؤ الاقتصادي وألمانيا غير قادرة على المنافسة حاليا.


وأضافت الوزيرة أن ألمانيا، على خلفية السياسات التجارية للولايات المتحدة والصين، تقع في قلب التوترات العالمية بين الأسواق المفتوحة والمصالح الجيوسياسية.

 

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الثوابتة: إسرائيل ارتكبت 194 خرقا لاتفاق وقف النار منذ 10 أكتوبر

فلسطين الثوابتة: إسرائيل ارتكبت 194 خرقا لاتفاق وقف النار منذ 10 أكتوبر

ل

طب وصحة تطوير عضلات اصطناعية ذكية تعيد الحركة الطبيعية للجسم

H

أسواق ومال بيلد: ثلث الشركات الألمانية تخطط لخفض الوظائف في العام المقبل

الشرع سيناقش إعادة إعمار سوريا في زيارة تاريخية إلى واشنطن

عربي ودولي الشرع سيناقش إعادة إعمار سوريا في زيارة تاريخية إلى واشنطن

ل

عربي ودولي الدفاع الروسية: إسقاط 8 طائرات مسيرة أوكرانية في مناطق حدودية متعددة

زخات من أمطار الخير الاثنين في هذه المناطق

الطقس زخات من أمطار الخير الاثنين في هذه المناطق

ر

طب وصحة أطعمة لا ينبغي وضعها في قدر الطهي البطيء

وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت

عربي ودولي واشنطن تكشف موقفها من إجراء تفجيرات نووية قريبًا



 
 



الأكثر مشاهدة