بيلد: ثلث الشركات الألمانية تخطط لخفض الوظائف في العام المقبل

الوكيل الإخباري- تستمر الأزمة الاقتصادية في ألمانيا في التفاقم، إذ تُخطط ثلث الشركات الألمانية لتقليص الوظائف وتسريح بعض العاملين فيها في العام المقبل.



جاء ذلك في نتائج استطلاع أجراه معهد الاقتصاد الألماني ونشرته صحيفة بيلد.



ووفقا لها، برز الوضع الأكثر صعوبة في القطاع الصناعي، حيث أعلنت 41% من الشركات عن تسريحات مرتقبة للعاملين. كما يشهد النشاط الاستثماري تراجعا، حيث لا تخطط 33% من الشركات للاستثمار في مشاريع جديدة.

ويشير مؤلفو الدراسة إلى أن "الشركات تعاني من ضغوط جيوسياسية هائلة، وبدون إصلاحات حكومية، أصبح من غير المرجح بشكل متزايد أن تحقق البرامج الحكومية التي تبلغ قيمتها مليارات كثيرة، التأثير المطلوب".



وفي 28 أكتوبر، صرحت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاثرين رايش بأن بلادها تشهد حالة من التباطؤ الاقتصادي وألمانيا غير قادرة على المنافسة حاليا.



وأضافت الوزيرة أن ألمانيا، على خلفية السياسات التجارية للولايات المتحدة والصين، تقع في قلب التوترات العالمية بين الأسواق المفتوحة والمصالح الجيوسياسية.